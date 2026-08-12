Τουρκία: Συντριβή F-16 στη Γιάλοβα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης – Σώος ο πιλότος

Στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στη βορειοδυτική Τουρκία, την ώρα που πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Ο συναγερμός σήμανε άμεσα στη βορειοδυτική Τουρκία, καθώς στρατιωτικό αεροσκάφος F-16 που πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση φέρεται να κατέπεσε στη θάλασσα, στην περιοχή της Γιάλοβα.

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Ο πιλότος του μαχητικού επιβίωσε της συντριβής, καθώς χρησιμοποίησε αλεξιπτώτου, με βίντεο σε τοπικά μέσα ενημέρωσης να καταγράφουν το ατύχημα. Στα βίντεο φαίνεται μια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται από χωράφι.

🚨 Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yalova’dan gelen son dakika bilgisine göre askeri eğitim uçağının denize düştüğü bildirildi.



Uçağın düşmesinin ardından büyük bir patlama meydana geldiği aktarıldı. https://t.co/lQTqkgmi79 pic.twitter.com/PZfG2RGOMe — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) August 12, 2026

Οι αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τα αίτια του δυστυχήματος και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συντριβή, με πληροφορίες από τουρκικά μέσα να κάνουν λόγο για βλάβη που παρουσίασε το αεροσκάφος.

BREAKING: The Turkish Defense Ministry said a military F-16 jet crashed in Türkiye’s Yalova province during a training flight.



The pilot survived the crash. pic.twitter.com/mOKmf4jzJh — Clash Report (@clashreport) August 12, 2026

Το αεροσκάφος εκτελούσε προγραμματισμένη εκπαιδευτική αποστολή της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας όταν σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα, το οποίο οδήγησε στην απώλεια ελέγχου.

Στο σημείο της πρόσκρουσης έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και εξειδικευμένες ιατρικές ομάδες για την παροχή πρώτων βοηθειών και τον αποκλεισμό της ζώνης του ατυχήματος.