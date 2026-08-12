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Τουρκία: Συντριβή F-16 στη Γιάλοβα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης – Σώος ο πιλότος

Εκτελούσε προγραμματισμένη εκπαιδευτική αποστολή όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, κατέπεσε στην περιοχή
Το F16 που συνετρίβη
Photo / Screenshot / X
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Στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στη βορειοδυτική Τουρκία, την ώρα που πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Ο συναγερμός σήμανε άμεσα στη βορειοδυτική Τουρκία, καθώς στρατιωτικό αεροσκάφος F-16 που πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση φέρεται να κατέπεσε στη θάλασσα, στην περιοχή της Γιάλοβα.

Ο πιλότος του μαχητικού επιβίωσε της συντριβής, καθώς χρησιμοποίησε αλεξιπτώτου, με βίντεο σε τοπικά μέσα ενημέρωσης να καταγράφουν το ατύχημα. Στα βίντεο φαίνεται μια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται από χωράφι.

Οι αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τα αίτια του δυστυχήματος και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συντριβή, με πληροφορίες από τουρκικά μέσα να κάνουν λόγο για βλάβη που παρουσίασε το αεροσκάφος.

Το αεροσκάφος εκτελούσε προγραμματισμένη εκπαιδευτική αποστολή της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας όταν σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα, το οποίο οδήγησε στην απώλεια ελέγχου.

Στο σημείο της πρόσκρουσης έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και εξειδικευμένες ιατρικές ομάδες για την παροχή πρώτων βοηθειών και τον αποκλεισμό της ζώνης του ατυχήματος.

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