Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ έκαναν εμφάνιση – έκπληξη σε food market στο Λονδίνο, σέρβιραν καφέδες και τυριά

Την αγάπη και τον θαυμασμό από τον κόσμο ένιωσαν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ κατά την άφιξή τους στο Borough Market στο διάσημο αξιοθέατο του Λονδίνου στο Southwark την Πέμπτη (12/3/2026), όπου έφτιαξαν και δοκίμασαν καφέδες, μπύρες και φαγητά.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Γουίλιαμ και Κέιτ φόρεσαν ποδιές, έκοψαν τυρί, σέρβιραν καφέδες στο market του Λονδίνου. Αργότερα δοκίμασαν τις δυνάμεις τους και στην παρασκευή μπύρας στο Bermondsey Beer Mile.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πριγκίπισσα Κέιτ, ήταν κομψή με ένα σακάκι με καρό μοτίβο και μπλε πουκάμισο, και μάλιστα έφτιαξε καπουτσίνο στην αγορά, όπου λέγεται ότι είχε και φυσικό ταλέντο σε αυτό, αφού ήταν τόσο καλή. Το ζευγάρι υποδέχτηκε αμέσως το πλήθος, χαιρετώντας τους και κουβεντιάζοντας.

Συγκεκριμένα η πριγκίπισσα σέρβιρε καφέδες και μπισκότα στο διάσημο στο TikTok Humble Crumble. Ωστόσο, ο καπουτσίνο της στο Change Please, μια κοινωνική επιχείρηση που υποστηρίζει τους άστεγους, απορρίφθηκε από τον Γουίλιαμ επειδή δεν ήταν ντεκαφεϊνέ.

Έδωσε το έτοιμο ρόφημα στον Γουίλιαμ λέγοντας «Σου έφτιαξα έναν καφέ, Γουίλιαμ», αλλά όταν εκείνος ρώτησε «Είναι ντεκαφεϊνέ;» και εκείνη απάντησε «Όχι», πρότεινε να το πουλήσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμα, η Κέιτ έκοψε και τυρί στην γνωστή αγορά Borough Market, όταν το ζευγάρι συνάντησε τους αδελφούς Trethowan, βραβευμένους τυροκόμους που παράγουν παραδοσιακά τυριά σε μικρές παρτίδες και ο πάγκος τους βρίσκεται στην αγορά από το 1998.

Στη συνέχεια δεν δίστασε να ανέβει σε μια ψηλή σκάλα και να ανακατέψει καζάνι ζυθοποιείου.

Η Κέιτ ρώτησε: «Τι κάνω;» πριν ανακατέψει το καζάνι ζυθοποιίας. «Σου αρέσει ο μηλίτης, έτσι δεν είναι;» ρώτησε τον Γουίλιαμ. Αυτός κούνησε το κεφάλι και είπε σε όλους: «Είμαι λάτρης του μηλίτη, μου αρέσει ο μηλίτης. Μεγάλωσα με μηλίτη στο West Country».

Το βασιλικό ζευγάρι έχει αρχίσει να κάνει πολλές δημόσιες επισκέψεις τώρα τελευταία και αυτή φαίνεται ότι ήταν μία από τις πιο διασκεδαστικές.