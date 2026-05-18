Σάλος με υποψήφια των Δημοκρατικών στο Μίσιγκαν που ανέβασε βίντεο να κάνει twerking στα social media

«Αδερφέ, αυτή είναι η πραγματική στρατηγική της εκστρατείας; Twerking στο σαλόνι για ψήφους το 2026» γράφουν στα social media για την 32χρονη Σέλμπι Κάμπελ
Σάλο έχουν προκαλέσει τα βίντεο της υποψήφιας των Δημοκρατικών για την 13η Κοινοβουλευτική Περιφέρεια του Μίσιγκαν στις ΗΠΑ, Σέλμπι Κάμπελ, καθώς σε αρκετά από αυτά η ίδια κάνει twerking και χορεύει σέξι για να προσελκύσει την προσοχή των ψηφοφόρων της.

Η 32χρονη πολιτικός των Δημοκρατικών, και μητέρα δύο παιδιών, με τα βίντεό της, μεταξύ άλλων, απαντά σε haters και εκφράζει τις πολιτικές της απόψεις. Σε ένα από τα βίντεό της η 32χρονη ηθοποιός κάνει twerking σε έναν πάγκο κουζίνας λέγοντας: «Είμαι ηθικό άτομο. Είμαι μια κομψή σκ…α, έτσι δεν είναι;»

«Η στρατηγική καμπάνιας της υποψήφιας των Δημοκρατικών για τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Μίσιγκαν, Σέλμπι Κάμπελ; Twerking για ψήφους», γράφτηκε στον λογαριασμό Libs of TikTok στο X.

Τα βίντεο, ωστόσο, δεν σχολιάστηκαν θετικά από αρκετούς σχολιαστές των social media. 

«Οι Δημοκρατικοί δεν στέλνουν τον καλύτερό τους εαυτό», γράφει ένας χρήστης. «Αδερφέ, αυτή είναι η πραγματική στρατηγική της εκστρατείας; Twerking στο σαλόνι για ψήφους το 2026. Η ενέργεια της ανύπαντρης μητέρας αναμεμειγμένη με οντισιόν του OnlyFans. Το Μίσιγκαν πραγματικά εδώ επιλέγει ηγέτες σαν κι αυτή; Πολιτική; Όχι, απλώς vibes και squats» πρόσθεσε ένας τρίτος.

Από την πλευρά της η 32χρονη πολιτικός απάντησε γράφοντας στο ότι της άρεσαν τα «βίντεο θαυμαστών», προσθέτοντας «ω Θεέ μου, σας αγαπώ παιδιά, ευχαριστώ, συνεχίστε τη δημοσιότητα».

