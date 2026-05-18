Τραγωδία στις Μαλδίβες με 5 νεκρούς δύτες: Η χαμένη κάμερα GoPro ίσως αποκαλύψει τι συνέβη στο υποβρύχιο σπήλαιο

Μία χαμένη κάμερα GoPro ενδέχεται να αποκαλύψει τι ακριβώς συνέβη στους πέντε Ιταλούς δύτες που έχασαν τη ζωή τους στις Μαλδίβες κατά τη διάρκεια εξερεύνησης υποβρύχιων σπηλαίων την περασμένη εβδομάδα.

Τα θύματα της τραγωδίας στις Μαλδίβες είναι οι Ιταλοί δύτες Μόνικα Μοντεφαλκόνε, 52 ετών, η κόρη της Τζόρτζια Σομμακάλ, 20 ετών, ο Μουριέλ Οντενίνο, 31 ετών, ο Τζιανλούκα Μπενεντέτι, 44 ετών και ο Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, 31 ετών. Μία κοπέλα γλίτωσε καθώς την τελευταία στιγμή αποφάσισε να μην βουτήξει στο νερό μαζί με την παρέα της.

Τη ζωή του έχασε επίσης ο δύτης διάσωσης των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, λοχία Μοχάμεντ Μαχουντί, ο οποίος συμμετείχε στις έρευνες για τον εντοπισμό των θυμάτων. Ο Μαχουντί είχε καταγραφεί σε βίντεο την Παρασκευή (15.05.2026) δίπλα στον Πρόεδρο των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Μουίζου, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της αποστολής που έμελλε να είναι η τελευταία του.

Οι αρχές περιμένουν την άφιξη τριών εξειδικευμένων δυτών από τη Φινλανδία.

Ο σύζυγος της Μόνικα Μοντεφαλκόνε, Κάρλο Σομμακάλ, δήλωσε στην εφημερίδα La Repubblica πως η γυναίκα του ήταν εξαιρετικά έμπειρη δύτρια, έχοντας πραγματοποιήσει περίπου 5.000 καταδύσεις.

«Ήξερε πώς να αντιδρά ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, η σύζυγός του συνήθιζε να παίρνει μαζί της κάμερα GoPro στις καταδύσεις της – στοιχείο που ίσως αποδειχθεί καθοριστικό για τις συνθήκες της τραγωδίας.

«Δεν ξέρω αν είχε μαζί της την κάμερα εκείνη την ημέρα. Αν τη βρουν, ίσως καταλάβουμε τι συνέβη», είπε.

Αγώνας δρόμου για την ανάσυρση των σορών των Ιταλών δυτών πριν τις φάνε καρχαρίες

Την ίδα στιγμή διαστάσεις θρίλερ λαμβάνει η επιχείρηση ανάσυρσης των τεσσάρων Ιταλών δυτών που εξακολουθούν να αγνοούνται μετά το πολύνεκρο δυστύχημα σε υποθαλάσσιο σπήλαιο στις Μαλδίβες. Ειδική ομάδα κορυφαίων Ευρωπαίων δυτών έφθασε στο Μαλέ για να επιχειρήσει σε βάθος περίπου 200 ποδιών, υπό τον φόβο ότι οι σοροί ενδέχεται να προσεγγιστούν από καρχαρίες και άλλους θαλάσσιους θηρευτές.

Μέχρι στιγμής έχει ανασυρθεί μόνο η σορός του εκπαιδευτή καταδύσεων Τζιανλούκα Μπενεντέτι, ενώ οι έρευνες για τους υπόλοιπους τέσσερις αγνοούμενους συνεχίζονται σε βάθος περίπου 200 ποδιών μέσα σε επικίνδυνο σύστημα σπηλαίων. Η επιχείρηση καθίσταται ακόμα πιο δύσκολη λόγω των κακών καιρικών συνθηκών αλλά και της έλλειψης εξειδικευμένου τεχνικού εξοπλισμού στις Μαλδίβες.

Η νέα αποστολή οργανώθηκε από την Divers Alert Network Europe και περιλαμβάνει έμπειρους τεχνικούς δύτες από τη Φινλανδία, όπως οι Σάμι Πάακαρινεν και Πάτρικ Γκρόνκβιστ, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει σε προηγούμενες επιχειρήσεις διάσωσης δυτών στη Νορβηγία το 2014. Μέλη της ομάδας είχαν επίσης λάβει μέρος στην επιχείρηση διάσωσης της νεανικής ποδοσφαιρικής ομάδας που είχε εγκλωβιστεί σε σπήλαιο της Ταϊλάνδης το 2018.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της DAN Europe, Λάουρα Μαρόνι, μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα La Stampa, τόνισε ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. «Θα τους φέρουμε πίσω. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τις σορούς τους στο έλεος των καρχαριών. Χρειαζόμαστε ειδικούς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια προειδοποίησε ότι στα θερμά νερά της περιοχής δεν μπορεί να αποκλειστεί η παρουσία θηρευτών. «Δυστυχώς, σε θερμά νερά, ακόμη κι αν δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι πανίδα υπάρχει στο σπήλαιο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τον κίνδυνο από καρχαρίες ή άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σε παλαιότερες επιχειρήσεις ανάσυρσης «είχαν συμβεί τα χειρότερα» και ότι «κάθε ώρα που περνά είναι κρίσιμη».

Η ομάδα των ειδικών δυτών διαθέτει εμπειρία σε καταδύσεις που φθάνουν σχεδόν τα 500 πόδια, γεγονός που τους επιτρέπει να επιχειρούν σε συνθήκες όπου οι συμβατικές ομάδες διάσωσης αδυνατούν να δράσουν. «Προσφέραμε δεκαετίες εμπειρίας και επιλέξαμε αμέσως τους καλύτερους και πιο έμπειρους δύτες που ήταν διαθέσιμοι: τη φινλανδική ομάδα», δήλωσε η Μαρόνι.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι θάνατοι να προκλήθηκαν από τοξικότητα οξυγόνου, κατάσταση που μπορεί να προκληθεί σε πολύ βαθιές καταδύσεις λόγω παρατεταμένης έκθεσης σε υψηλή συγκέντρωση οξυγόνου.