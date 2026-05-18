Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το κρουαζιερόπλοιο – Παραμένουν μέσα μέλη του πληρώματος

Στο λιμάνι του Ρότερνταμ έδεσε τη Δευτέρα (18.05.2026) το κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius» το οποίο παραμένει σε καραντίνα και υπό επιτήρηση μετά το ξέσπασμα του χανταϊού που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 3 επιβατών.

Μέσα στο «MV Hondius» παραμένει 25 άτομα από το πλήρωμα με 2 γιατρούς. Η εταιρεία διαχείρισης Oceanwide Expeditions ανέφερε ότι και οι 27 δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα χανταϊού και παρακολουθούνται στενά από το ιατρικό προσωπικό. Μέσα στις επόμενες ώρες θα ξεκινήσει και εκτεταμένη απολύμανση του.

Μετά την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου στα Κανάρια Νησιά στις 10 Μαΐου, περισσότεροι από 120 επιβάτες και μέλη πληρώματος απομακρύνθηκαν από το πλοίο και επαναπατρίστηκαν ή μεταφέρθηκαν σε χώρες της Ευρώπης. Αρκετοί από αυτούς παραμένουν σε καραντίνα. Μεταξύ αυτών, μια 65χρονη Γαλλίδα που εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια πτήσης επαναπατρισμού και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο στο Παρίσι με επιβεβαιωμένη λοίμωξη.

Δύο ακόμη άτομα, ένας Ολλανδός και ένας Βρετανός, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία στην Ολλανδία. Ο Βρετανός ασθενής έχει σταθεροποιηθεί και αναμένεται να συνεχίσει την ανάρρωση σε κατ’ οίκον απομόνωση. Όλοι οι υπόλοιποι που εξετάστηκαν στην Ολλανδία έχουν βρεθεί αρνητικοί.

Τα κρούσματα υπολογίζονται πως παραμένουν 7 αν και οι αρχές αναφέρουν πως μπορεί να προκύψουν περισσότερα λόγω της περιόδου επώασης του ιού, η οποία διαρκεί αρκετές εβδομάδες. Ο γενικός διευθυντής του οργανισμού, Tedros Adhanom Ghebreyesus τονίζει πως αυτή η κατάσταση δεν μοιάζει σε τίποτα με την πανδημία της COVID-19.

Πώς έγινε η μετάδοση στο «MV Hondius»

Ο χανταϊός είναι σπάνιος ιός και μέχρι στιγμής δεν έχει βγει εμβόλιο ή ειδική θεραπεία για την αντιμετώπισή του. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) επισημαίνει ωστόσο ότι ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς παραμένει χαμηλός.

Ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω ούρων, περιττωμάτων και σάλιου μολυσμένων τρωκτικών και είναι ενδημικός στην Αργεντινή, από όπου ξεκίνησε το ταξίδι του κρουαζιερόπλοιου στις αρχές Απριλίου.

Το ταξίδι περιλάμβανε απομονωμένες περιοχές του Νότιου Ατλαντικού πριν κατευθυνθεί προς τα Κανάρια Νησιά.

Ο χανταϊός με τον οποίο νόσησαν οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου είναι το στέλεχος «Andes», το οποίο είναι το μόνο που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.