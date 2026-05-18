Βραζιλία: Βίντεο από τη διάσωση πιλότου που βρέθηκε ζωντανός 24 ώρες μετά τη συντριβή αεροπλάνου

Ένας 72χρονος πιλότος βρέθηκε ζωντανός περισσότερες από 24 ώρες μετά τη συντριβή του αεροπλάνου του σε πυκνό δάσος στη βόρεια Βραζιλία.

Ο πιλότις Άλτεβιρ Έντσον θεωρούνταν νεκρός όταν το μικρό αεροσκάφος του συνετρίβη σε δασική περιοχή κοντά στην πόλη Μπελέμ στη Βραζιλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μονοκινητήριο αεροπλάνο αντιμετώπισε σοβαρή μηχανική βλάβη, όταν ένας γύπας προσέκρουσε στην έλικα του κινητήρα, προκαλώντας απώλεια ύψους και τελικά πρόσκρουση στο έδαφος.

Όταν οι διασώστες εντόπισαν τα συντρίμμια, ο πιλότος δεν βρισκόταν στο σημείο, γεγονός που οδήγησε σε εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης στην περιοχή.

Οι αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του, ωστόσο η πυκνή βλάστηση του τροπικού δάσους δυσχέρανε σημαντικά την επιχείρηση.

Εκτιμάται ότι ο 72χρονος απομακρύνθηκε από το σημείο της συντριβής για να αναζητήσει βοήθεια, αλλά αποπροσανατολίστηκε και χάθηκε μέσα στη ζούγκλα.

Τελικά, εντοπίστηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των πέντε χιλιομέτρων από το σημείο της πτώσης, έπειτα από επιχείρηση διάσωσης στην οποία συμμετείχαν ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και drone. Βίντεο από τη διάσωση δείχνει διασώστες να κινούνται μέσα σε νερά που έφταναν μέχρι τον λαιμό τους, προκειμένου να μεταφέρουν τον Άλτεβιρ σε ασφαλές σημείο. Διασώστης δήλωσε ότι ο πιλότος ήταν αποπροσανατολισμένος, έφερε πολλαπλές εκδορές και είχε περιορισμένη κινητικότητα. Ο 72χρονος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο.