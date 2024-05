Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ παρακολούθησε τον τελικό Κυπέλλου Αγγλίας με τον πρίγκιπα Τζορτζ

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, και ο γιος του, πρίγκιπας Τζορτζ, είδαν τη Μάντσεστερ Σίτι και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να «μάχονται» στον τελικό Κυπέλλου στο Γουέμπλεϊ.

Εν μέσω της ανακοίνωσης ότι η βασιλική οικογένεια ακύρωσε όλα τα βασιλικά καθήκοντά της για τον επόμενο μήνα, ο πρίγκιπας της Ουαλίας αποφάσισε να αφιερώσει χρόνο στο 10χρονο παιδί του και να τον πάει σαν «κλασικός μπαμπάς» να δούνε τη μπάλα. Οι δύο τους βρέθηκαν στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας μεταξύ της Μάντσεστερ Σίτι και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου στις 25 Μαΐου 2024.

Μετά τον αγώνα, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ απένειμε τα μετάλλια στη νικήτρια ομάδα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο πρίγκιπας Τζορτζ εθεάθη να χαμογελά καθώς έσφιξε τα χέρια με τον Τζακ Γκρίλις και άλλους αστέρες του ποδοσφαίρου.

Εκτός του ποδοσφαίρου, ο 10χρονος μοιράζεται επίσης το πάθος του μπαμπά του και του θείου, πρίγκιπα Χάρι για τις πτήσεις. Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ φέρεται να αποκάλεσε τον γιο του «εν δυνάμει δυνητικό πιλότο» σε μέλη της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας κατά τη διάρκεια ενός πάρτι στον κήπο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

