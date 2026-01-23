Ο πρίγκιπας Χάρι τη «λέει» στον Τραμπ που απαξίωσε το ΝΑΤΟ για το Αφγανιστάν: «Σεβασμό στους στρατιώτες»

«Αλήθεια και σεβασμό» στους στρατιώτες του ΝΑΤΟ ζητά από τον Ντόναλντ Τραμπ ο πρίγκιπας Χάρι, που υπηρέτησε στο Αφγανιστάν.

Ο πρίγκιπας Χάρι, απαντώντας στο σχόλιο του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ ότι τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ έμειναν μακριά από την πρώτη γραμμή στο Αφγανιστάν, δήλωσε ότι οι «θυσίες» που έκαναν οι ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις κατά τον πόλεμο αυτόν «δικαιούνται να αναφέρονται με αλήθειες και με σεβασμό».

«Υπηρέτησα εκεί, έκανα ισόβιους φίλους εκεί. Και έχασα φίλους εκεί. Μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο είχε 457 νεκρούς στρατιώτες», τόνισε ο δευτερότοκος γιος του βασιλιά Καρόλου στην ανακοίνωσή του.