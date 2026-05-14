Ο Πούτιν θα επισκεφθεί σύντομα την Κίνα, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο

Την Κίνα θα επισκεφθεί πολύ σύντομα ο Βλαντιμίρ Πούτιν και έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες για το ταξίδι στο Πεκίνο, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχουν συναντηθεί περισσότερες από 40 φορές στη διάρκεια των ετών, πιο πρόσφατα στο Πεκίνο τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Οι δύο άνδρες υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής σχέσης «χωρίς όρια» τον Φεβρουάριο του 2022, λιγότερο από τρεις εβδομάδες προτού η Μόσχα ξεκινήσει τη στρατιωτική της επιχείρηση στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί αυτή την εβδομάδα επίσκεψη στην Κίνα, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εξελίξεων και εντατικών διπλωματικών επαφών μεταξύ των μεγάλων παγκόσμιων δυνάμεων και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να βρίσκεται σε μια εύθραυστη εκεχειρία.