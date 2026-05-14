Λετονία: Παραιτείται η πρωθυπουργός Εβίκα Σιλίνια για περιστατικά με ουκρανικά drone – Καταρρέει ο κυβερνητικός συνασπισμός

Την παραίτησή της αναμένεται να καταθέσει η κεντροδεξιά πρωθυπουργός της Λετονίας, Εβίκα Σιλίνια, μετά την αποπομπή της για τη διαχείριση περιστατικών ουκρανικών drone στην χώρα.

Με το μήνυμα «παραιτούμαι αλλά δεν εγκαταλείπω», η Εβίκα Σιλίνια ανακοίνωσε στους Λετονούς την απόφασή της η οποία όμως δημιουργεί αυτόματα κρίση στην Λετονία. Η παραίτησή της προκαλεί κατάρρευση του κυβερνητικού της συνασπισμού μερικούς μήνες πριν από τις εκλογές που προγραμματίζονται για τον Οκτώβριο.

Η Σιλίνια, που προέρχεται από το κεντροδεξιό κόμμα «Νέα Ενότητα», έμεινε χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία χθες όταν το αριστερό κόμμα των Προοδευτικών δήλωσε ότι αποσύρει τη στήριξη του.

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της αποπομπής το Σαββατοκύριακο του υπουργού Άμυνας Αντρίς Σπρουντς, προερχόμενου από τους Προοδευτικούς, σχετικά με τη διαχείριση των περιστατικών εισόδου ουκρανικών (drones) στη Λετονία από τη Ρωσία.

Ο πρόεδρος της Λετονίας Έντγκαρς Ρινκέβιτς, που με βάση το Σύνταγμα ορίζει τον επικεφαλής της κυβέρνησης, θα συναντηθεί με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα αύριο, Παρασκευή.