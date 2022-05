Μια άμεση και χωρίς περιστροφές ή εκνευρισμό συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν είχε το μεσημέρι του Σαββάτου (14.05.2022) ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Σάουλι Νιινίστο. Και αυτό λίγες ώρες αφού η Ρωσία έκοψε το ρεύμα στη Φινλανδία και ενώ το Ελσίνκι αναμένεται να καταθέσει αύριο και επίσημα αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Ήταν ο πρόεδρος της Φινλανδίας εκείνος που… σήκωσε το τηλέφωνο για να καλέσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ήθελε να τον ενημερώσει προσωπικά και επίσημα ότι η χώρα του θα ζητήσει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο βρίσκει τη Ρωσία αντίθετη και αποφασισμένη ακόμη και για αντίποινα!

«Η συνομιλία υπήρξε άμεση και χωρίς περιστροφές και διεξήχθη χωρίς εκνευρισμό. Θεωρήθηκε σημαντικό να αποφευχθούν οι εντάσεις», ανέφερε ο πρόεδρος της Φινλανδίας.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, όπως αναφέρει η ανακοίνωση από το Ελσίνκι, είπε τον Βλαντιμίρ Πούτιν πόσο δραστικά άλλαξαν το περιβάλλον ασφάλειας της χώρας του οι απαιτήσεις της Ρωσίας, στα τέλη του 2021 για την αποτροπή ένταξης χωρών στο ΝΑΤΟ καθώς, φυσικά, και η εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Ο Σάουλι Νιινίστο ανακοίνωσε στον Βλαντιμίρ Πούτιν πως η Φινλανδία έχει αποφασίσει να ζητήσει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ τις επόμενες μέρες.

«Ο πρόεδρος Νιινίστο τόνισε αυτό που είχε πει στον πρόεδρο Πούτιν ήδη από την πρώτη τους συνάντηση το 2012, πως κάθε ανεξάρτητο κράτος μεγιστοποιεί την ασφάλειά του. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Με την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, η Φινλανδία μεγιστοποιεί την ασφάλειά της και και αναλαμβάνει την ευθύνη της. Δεν απομακρύνεται από κανέναν άλλον. Επίσης, στο μέλλον, η Φινλανδία θέλει να φροντίσει τα ζητήματα που θα προκύψουν από το γεγονός ότι είναι γείτονας της Ρωσίας με τον πιο σωστό και επαγγελματικό τρόπο».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι ο Σάουλι Νιινίστο «επανέλαβε τη βαθιά του ανησυχία για τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί ο πόλεμος που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος Νιινίστο τόνισε την επιτακτική ανάγκη για ειρήνη. Μετέφερε επίσης τα μηνύματα σχετικά με τη διασφάλιση της εκκένωσης των αμάχων που παρέδωσε νωρίτερα την ίδια εβδομάδα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι».

I spoke with Putin. The conversation was direct and straight-forward and it was conducted without aggravations.https://t.co/yPDXmqYq9H pic.twitter.com/z8Nmm3VeQ9