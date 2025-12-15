Συμβαίνει τώρα:
Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου μετακομίζει το 2026 σε «προσωρινή» αγροικία στο Σάντριγχαμ μετά την έξωση από το Royal Lodge

Η νέα κατοικία του Άντριου Μάουντμπαντεν - Γουίνδσορ φέρεται να είναι το Marsh Farm
Ο πρίγκιπας Άντριου
Ο πρίγκιπας Άντριου / AP

Έτοιμος να εγκαταλείψει οριστικά το Royal Lodge – την ιστορική βασιλική κατοικία στο κάστρο του Γουίνδσορ – όπου ζούσε επί τουλάχιστον δύο δεκαετίες, είναι ο έκπτωτος πλέον πρίγκιπας Άντριου, μετά την αφαίρεση των τίτλων του από τον βασιλιά Κάρολο λόγω του σκανδάλου Επστάιν.

Όπως αναφέρουν με βρετανικά δημοσιεύματα, ο 65χρονος πρώην πρίγκιπας Άντριου είναι έτοιμος να αλλάξει κατοικία και θα μετακομίσει σε μικρή, προσωρινή αγροικία εντός του βασιλικού κτήματος του Σάντριγχαμ, στο Νόρφολκ. Το Royal Lodge, μια έπαυλη 30 δωματίων, αποτελούσε την κύρια κατοικία του πρίγκιπα από το 2004.

Η νέα κατοικία του Άντριου Μάουντμπαντεν-Γουίνδσορ φέρεται να είναι το Marsh Farm, σε απόσταση περίπου 11 χιλιομέτρων από το κεντρικό σπίτι του Σάντριγχαμ, όπου η βασιλική οικογένεια περνά παραδοσιακά τα Χριστούγεννα.

Πρόκειται για ένα περιορισμένων διαστάσεων ακίνητο, το οποίο – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές -χρειάζεται εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης για να είναι κατοικήσιμο.

Το Παλάτι, επικαλούμενο το γεγονός ότι ο Άντριου είναι πλέον «ιδιώτης» και ότι το Σάντριγχαμ αποτελεί ιδιωτικό κτήμα, δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες. Η μετακόμιση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2026.

Η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, η οποία ζούσε μαζί του στο Royal Lodge από το 2008, αναμένεται επίσης να εγκαταλείψει την κατοικία τους επόμενους μήνες. Πηγές αναφέρουν ότι μέρος των προσωπικών αντικειμένων του Άντριου έχει ήδη μεταφερθεί σε αποθήκες, καθώς ο νέος χώρος δεν μπορεί να τα φιλοξενήσει.

Η απομάκρυνσή του εντάσσεται στη σταδιακή αποκοπή του από κάθε επίσημο ρόλο και προνόμιο, που ξεκίνησε μετά τα σκάνδαλα των προηγούμενων ετών και την αφαίρεση των βασιλικών του τίτλων.

