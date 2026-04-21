Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Γκαμπριέλ Ατάλ, παραδέχτηκε ότι ο πρώην υπουργός Στεφάν Σεζουρνέ είναι «ο έρωτας της ζωής» του

Λεπτομέρειες για την προσωπική του ζωή έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλία και πιθανότατα υποψήφιος για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, Γκαμπριέλ Ατάλ (Gabriel Attal), ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός της Γαλλίας από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2024.

Ο 37χρονος πολιτικός, Γκαμπριέλ Ατάλ, έδωσε μία τηλεοπτική συνέντευξη την Κυριακή, 19 Απριλίου, με την ευκαιρία της επικείμενης κυκλοφορίας του πρώτου του βιβλίου «Un homme libre», μίλησε για τη μακροχρόνια «σχέση ζωής» που έχει με τον 41χρονο Στεφάν Σεζουρνέ, πρώην υπουργό της κυβέρνησης Μακρόν και νυν εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική.

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2015, μετά από μια συνάντηση εργασίας στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Εκείνη την εποχή, ο Σεζουρνέ ήταν σύμβουλος του Εμανουέλ Μακρόν και ο Ατάλ εργαζόταν για τη μέντορά του, την υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρισόλ Τουρέν.

«Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά», παραδέχτηκε ο Γκαμπριέλ στη δημοσιογράφο του TF1.

Πολύ γρήγορα, ο δεσμός τους εξελίχθηκε σε μια ισχυρή σχέση, την οποία επέλεξαν να κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, τα πιεστικά τους προγράμματα και οι απαιτήσεις της πολιτικής τους καριέρας οδήγησαν το ζευγάρι στον χωρισμό το 2022.

Σε συνέντευξή του το 2021 στο περιοδικό «Gala», ο Ατάλ είχε πει ότι ήθελε να «διατηρήσει» την ισορροπία μεταξύ της προσωπικής του ζωής και της πολιτικής του δέσμευσης.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 37 και 41 ετών, είχαν μάλιστα συνάψει διακριτικά σύμφωνο συμβίωσης πριν χωρίσουν.

Μετά από δύο χρόνια χωρισμού, οι δύο άνδρες έδωσαν στη σχέση τους μια δεύτερη ευκαιρία. Το ζευγάρι τα ξαναβρήκε μετά τη διάλυση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, τον Ιούνιο του 2024.

«Ποτέ δεν χάσαμε πραγματικά την επαφή. Συνεχίσαμε να μιλάμε, σαν να μην θέλαμε ο χωρισμός να είναι οριστικός και να γίνει πραγματικότητα», εξήγησε ο Ατάλ, νυν γενικός γραμματέας του κόμματος Αναγέννηση του Εμανουέλ Μακρόν.

«Είναι δύσκολο για ζευγάρια ανδρών να γίνουν γονείς. Η υιοθεσία είναι εφικτή βάσει νόμου αλλά είναι μια μακρά διαδικασία με αβέβαιο αποτέλεσμα» είπε στο πλαίσιο αυτό ο 37χρονος Ατάλ

«Έχουμε περάσει δύσκολες στιγμές και χωρισμούς… Νιώθω εξαιρετικά τυχερός από αυτή την άποψη», κατέληξε o 37χρονος πολιτικός, εμφανώς συγκινημένος από τη δεύτερη ευκαιρία που δόθηκε στη σχέση τους, η οποία ξεκίνησε πριν από έντεκα χρόνια