Ο Ρόμπι Γουίλιαμς ζητά από την Βρετανία μπλόκο στα social media ανηλίκων όπως στην Ελλάδα – «Εύγε» από τον Άδωνι Γεωργιάδη

Μια απρόσμενη «σύμπλευση» από τον χώρο της πολιτικής και της διεθνούς showbiz προκάλεσε αίσθηση, με τον Ρόμπι Γουίλιαμς και τον Άδωνι Γεωργιάδη να βρίσκονται, έστω και έμμεσα, στην ίδια πλευρά για ένα θέμα που αφορά τη νέα γενιά και τη χρήση των social media.

Αφορμή στάθηκε η ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος κοινοποίησε βίντεο του διάσημου τραγουδιστή Ρόμπι Γουίλιαμς, στο οποίο ο ίδιος εκφράζει την υποστήριξή του στην απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων στα social media. Στο πλευρό του εμφανίζεται και η σύζυγός του, Άιντα Φιλντς, με τους δύο να καλούν τη βρετανική κυβέρνηση να προχωρήσει σε αντίστοιχα μέτρα.

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν τεράστιο κακό στα παιδιά μας», τονίζει ο Γουίλιαμς στο μήνυμά του, υπογραμμίζοντας την ανησυχία του για τις επιπτώσεις των πλατφορμών στους ανήλικους χρήστες.

Αναδημοσιεύοντας το βίντεο, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε: «Και ο Robbie Williams υπέρ της απαγόρευσης της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media. Εύγε!», εκφράζοντας τη στήριξή του στην ίδια κατεύθυνση.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ανακοινώσει τη Μεγάλη Τετάρτη, μέσω βίντεο στο TikTok, την απαγόρευση πρόσβασης σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, με εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027.