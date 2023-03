«Η Silicon Valley Bank, N.A. είναι ανοιχτή και λειτουργεί κανονικά», έγραψε ο Τιμ Μαγιόπουλος, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της – υπό διαχείρισης – τράπεζας, στο πρώτο email που έστειλε ο ίδιος στους πελάτες της, για να τους καθησυχάσει μετά την πτώχευση της Παρασκευής 10 Μαρτίου.

Ο Τιμ Μαγιόπουλος είναι Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας, δικηγόρος και πλέον ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Silicon Valley Bank, ο οποίος τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση από την Ομοσπονδιακή Εταιρεία Ασφάλισης Καταθέσεων των ΗΠΑ, καθώς η τράπεζα έλαβε τη νέα της επωνυμία «Silicon Valley Bank, N.A.» μετά την πτώχευση.

Αρχικά, επειδή η κατάρρευση της SVB προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στην παγκόσμια οικονομία, διαλύοντας τις μετοχές και προκαλώντας φόβους ότι θα συμβεί μια επανάληψη με την κατάρρευση της Lehmann Brothers, η ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ δημιούργησε την τράπεζα-γέφυρα Silicon Valley Bank, N.A. ώστε να διασφαλιστούν οι καταθέσεις των πελατών.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι πελάτες απέκτησαν ξανά πρόσβαση στους λογαριασμούς τους το πρωί της Δευτέρας (13.3.2023). Μετά την απόλυση των μέχρι πρότινος στελεχών της SVB από την αμερικανική κυβέρνηση, ο Ελληνοαμερικανός Τιμ Μαγιόπουλος ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος.

«Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε. Αναγνωρίζω ότι οι τελευταίες μέρες ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος για τους πελάτες και τους υπαλλήλους μας και είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη της μοναδικής κοινότητας που εξυπηρετούμε. Ανέλαβα στην εταιρεία ως διευθύνων σύμβουλος από σήμερα» πρόσθεσε ο Τιμ Μαγιόπουλος.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ανέλαβε τη θέση με «ταπεινότητα», «λόγω της εμπειρία του» και «ότι εκτιμά την οικονομία της καινοτομίας».

«Ανυπομονώ να γνωρίσω τους πελάτες της Silicon Valley Bank… Αναλαμβάνω αυτόν τον ρόλο με εμπειρία σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Ήμουν μέρος της νέας ηγετικής ομάδας που εντάχθηκε στη Fannie Mae στον απόηχο της οικονομικής κρίσης το 2008-09 και υπηρέτησα ως διευθύνων σύμβουλος της Fannie Mae από το 2012-18», συμπλήρωσε στο email του ο Τιμ Μαγιόπουλος.

New CEO of SVB Writes To Clients, “Business As Usual

The new CEO of #Silicon Valley Bank, Tim Mayopoulos, has written to the bank’s clients and mentioned that the lender is not just open, it is continuing business as usualhttps://t.co/szIWknScD9