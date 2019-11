Η εικόνα που ανέβασε ο Τραμπ φαίνεται ότι είναι αλλοιωμένη από μια φωτογραφία του πρακτορείου Associated Press που τραβήχτηκε σε μια τελετή παρασημοφόρησης το 2017. Φέρει όμως το σήμα του Daily Wire.

“Αμερικανός ήρωας” γράφει η λεζάντα. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι απέφυγαν να αποκαλύψουν την “ταυτότητα” του σκύλου, όμως το Newsweek ανέφερε ότι ο γερμανικός ποιμενικός ονομάζεται Κόναν.

Ο αμερικανός πρόεδρος βέβαια έγραψε πως ο σκύλος θα παρασημοφορηθεί κανονικά την ερχόμενη εβδομάδα.

Thank you Daily Wire. Very cute recreation, but the “live” version of Conan will be leaving the Middle East for the White House sometime next week! https://t.co/Z1UfhxsSpT

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 Οκτωβρίου 2019