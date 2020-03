Ο Τζιουζέπε Κόντε, απηύθυνε ζωντανό μήνυμα μέσω Facebook και ανακοίνωσε πως όλη η Ιταλία, ολόκληρη η χώρα, είναι πια μια “κόκκινη ζώνη”!

Ανακοινώθηκε επισήμως το κλείσιμο όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων για δεκαπέντε ημέρες.

Αυτό σημαίνει… όλα. Όλες οι επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες σταματούν να λειτουργούν και θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά μόνο τα φαρμακεία και τα καταστήματα τροφίμων.

Πιο αναλυτικά, στο νέο τηλεοπτικό του μήνυμα ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε ανακοίνωσε τα εξής:

«Προχωρούμε βαθμιαία και τώρα κάνουμε νέο βήμα. Η Ιταλία μένει μια ενιαία ζώνη, αλλά θα κλείσουν όλα τα καταστήματα, με μόνη εξαίρεση στα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία. Θα μπορούν, όμως, να γίνονται παραδόσεις κατ΄οίκον.

Ζητάμε την αύξηση της τηλε-εργασίας, ενώ οι βιομηχανίες πρέπει να εφαρμόσουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Θα συνεχίσουν να λειτουργούν οι δημόσιες μεταφορές και άλλες βασικές υπηρεσίες, όπως τα ταχυδρομεία.

Ο κανόνας παραμένει ο ίδιος: περιορίζουμε τις μετακινήσεις μας όσο μπορούμε. Βέβαια, έχουμε επίγνωση ότι μόλις αρχίσαμε να αλλάζουμε τις συνήθειές μας και ότι για να δούμε αποτέλεσμα, θα χρειαστούν περίπου δυο εβδομάδες.

Ακόμη και αν συνεχιστεί η αύξηση των κρουσμάτων, δεν σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε και άλλα μέτρα. Σύντομα, δε, θα ορίσω ειδικό επίτροπο για την διαχείριση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στον τομέα της υγείας.

Αν όλοι μας σεβαστούμε τους κανόνες αυτούς, θα βγούμε πιο γρήγορα από την κατάσταση συναγερμού. Η συλλογικότητα είναι και η δύναμη της χώρας μας».

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην γειτονική χώρα ανέρχονται πλέον στις 12.462, από 10.149 την Τρίτη.

Ο αριθμός των νεκρών από τον νέο κορονοϊό στην Ιταλία αυξήθηκε στους 827 σήμερα, από 631 που ήταν την Τρίτη, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό.

