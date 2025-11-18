Ο Τραμπ εξοργίστηκε από ερώτηση δημοσιογράφου για τον Κασόγκι: «Μην φέρνετε σε δύσκολη θέση τον μπιν Σαλμάν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου από τη Σαουδική Αραβία, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, εκνευρίστηκε με δημοσιογράφο που τον ρώτησε για την δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι.

Ο Τζαμάλ Κασόγκι είχε δολοφονηθεί το 2018, μέσα στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, από πράκτορες του Ριάντ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απαντά στη σχετική ερώτηση και να ζητά να μην προσβάλουν τον πρίγκιπα από τη Σαουδική Αραβία.

Μάλιστα χαρακτήρισε τον Κασόγκι «εξαιρετικά αμφιλεγόμενο» και τόνισε πως η αναφορά αυτή είχε σκοπό να φέρει σε δύσκολη θέση τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

«Αναφέρετε κάποιον που ήταν εξαιρετικά αμφιλεγόμενος. Πολλοί άνθρωποι δεν συμπαθούσαν τον κύριο για τον οποίο μιλάτε. Είτε τον συμπαθούσατε είτε όχι, συμβαίνουν πράγματα, αλλά εκείνος (σ.σ. ο Μπιν Σαλμάν) δεν γνώριζε τίποτα, και μπορούμε να το αφήσουμε εκεί» δήλωσε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

«Δεν ήξερε τίποτα και μπορούμε να το αφήσουμε εκεί. Δεν χρειάζεται να φέρνετε σε δύσκολη θέση τον φιλοξενούμενό μας, κάνοντας μια τέτοια ερώτηση», τόνισε ο Τραμπ.

Μάλιστα ρώτησε τον δημοσιογράφο που έκανε ερώτηση από ποιο κανάλι είναι και, όταν άκουσε «από το ABC», σχολίασε: «Ένα από τα χειρότερα στη δουλειά».

Πάντως σε νέα ερώτηση για τον Κασόγκι ο Σαουδάραβας πρίγκιπας αρκέστηκε να πει: «Σε ό,τι αφορά τον δημοσιογράφο, είναι πραγματικά οδυνηρό να ακούς ότι κάποιος χάνει τη ζωή του χωρίς κανέναν ουσιαστικό λόγο ή με τρόπο που δεν είναι νόμιμος. Και ήταν επώδυνο για εμάς στη Σαουδική Αραβία».

Ακόμη τόνισε πως το Ριάντ «έκανε όλα τα σωστά βήματα της έρευνας» και τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε «να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο».