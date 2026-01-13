Συμβαίνει τώρα:
Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν με «πολύ ισχυρή δράση» αν διαδηλωτές οδηγηθούν στην κρεμάλα – Προτρέπει τους συμμάχους να φύγουν από τη χώρα

Σε ερώτηση για το τι εννοούσε νωρίτερα, λέγοντας προς τους Ιρανούς ότι «η βοήθεια είναι στο δρόμο», ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να απαντήσει
Ντόναλντ Τραμπ
REUTERS / Evelyn Hockstein

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (13/1/26) ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν «πολύ ισχυρή δράση» εάν η κυβέρνηση του Ιράν προχωρήσει σε απαγχονισμούς διαδηλωτών, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CBS News, ο Ντόναλντ Τραμπ κλήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες πως ένας 26χρονος Ιρανός διαδηλωτής θα οδηγηθεί στην κρεμάλα την Τετάρτη (14/1/26). «Δεν έχω ακούσει για αυτόν τον απαγχονισμό… Θα αναλάβουμε πολύ ισχυρή δράση, εάν κάνουν κάτι τέτοιο», προειδοποίησε.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ παρότρυνε τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος, υποσχόμενος πως «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Στη συνέχεια όμως αρνήθηκε να διευκρινίσει τι εννοούσε και, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο, απάντησε: «Θα πρέπει να το ανακαλύψετε μόνοι σας, λυπάμαι…».

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε εργοστάσιο στο Ντιτρόιτ και απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με το αν έχει συστήσει σε συμμάχους των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τη χώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να φύγουν». «Δεν θα ήταν κακή ιδέα» πρόσθεσε.

