Ο Τραμπ θα συναντήσει τον Νετανιάχου στις ΗΠΑ την ερχόμενη εβδομάδα

Τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα συναντήσει την επόμενη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση (24.07.2026) του ισραηλινού πρωθυπουργικό γραφείου.

Εβδομάδα κρίσιμων συναντήσεων αναμένεται να είναι η επόμενη για τον Ντόναλντ Τραμπ καθώς πέρα από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στην Ουάσινγκτον, την Τρίτη 28 Ιουλίου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα παραστεί επίσης στην κηδεία του εκλιπόντος γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ανέφερε το γραφείο του.