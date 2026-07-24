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Ο Τραμπ θα συναντήσει τον Νετανιάχου στις ΗΠΑ την ερχόμενη εβδομάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντήσει την ίδια ημέρα και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Μπέντζαμιν Νετανιάχου / Ντόναλντ Τραμπ
Φωτογραφία αρχείου Reuters
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Τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα συναντήσει την επόμενη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση (24.07.2026) του ισραηλινού πρωθυπουργικό γραφείου.

Εβδομάδα κρίσιμων συναντήσεων αναμένεται να είναι η επόμενη για τον Ντόναλντ Τραμπ καθώς πέρα από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στην Ουάσινγκτον, την Τρίτη 28 Ιουλίου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα παραστεί επίσης στην κηδεία του εκλιπόντος γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ανέφερε το γραφείο του.

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