Δραματικές ώρες στην Ισπανία: Φωτιές εκτός ελέγχου δυτικά της Μαδρίτης, απειλούν να ενωθούν – 19.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Δύο από τις τρεις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στα δυτικά της Μαδρίτης «τείνουν να ενωθούν» σχηματίζοντας ένα ενιαίο μέτωπο, προειδοποίησε σήμερα (24.07.2026) ο νομάρχης της περιοχής, προσθέτοντας ότι η φωτιά, που έχει οδηγήσει στην απομάκρυνση 10.000 ανθρώπων, είναι «εκτός ελέγχου».

«Οι δύο πυρκαγιές, αυτής του Σαν Μαρτίν και αυτή της Βίγια δελ Πράδο, τείνουν να ενωθούν και να σχηματίσουν ένα ενιαίο μέτωπο που προχωρά προς την κατεύθυνση του Νάβας ντελ Ρέι», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Φρανθίσκο Μαρτίν, προσθέτοντας ότι και άλλα χωριά της περιοχής είναι στη διαδικασία εκκένωσης.

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Spain declares a national emergency as wildfires rage near Madrid



More than 10,000 people have been evacuated. Multiple wildfires are threatening communities around Madrid and in the neighboring province of Ávila.



Authorities say the fires are spreading rapidly due to… pic.twitter.com/KZ14YJbwYV — NEXTA (@nexta_tv) July 24, 2026

Τουλάχιστον 19.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στην περιφέρεια της Μαδρίτης εξαιτίας της «χειρότερης πυρκαγιάς στην ιστορία» της περιοχής, που έχει ήδη κάψει 60.000 στρέμματα, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Κοινότητας της Μαδρίτης Ισαβέλ Ντίαθ Αγιούσο. «Για μια περιφέρεια όπως αυτή, με τόσο μεγάλη συγκέντρωση κατοικιών και πληθυσμού, είναι καταστροφή», δήλωσε η ίδια σε δημοσιογράφους. «Δεν έχουμε δει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο».

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα δήλωσε ότι ο «πρωταρχικός στόχος σήμερα το πρωί είναι να αποφευχθεί να ενωθούν οι πυρκαγιές»

Αλλά οι καιρικές συνθήκες περιπλέκουν το έργο των πυροσβεστών και των δυνάμεων του στρατού που προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες, σύμφωνα με εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από πολιτοφυλακή.

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«Αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη κατάσταση» λόγω των καιρικών συνθηκών, όπως «ριπές ανέμου που ξεπερνούν τα 50 χλμ/ώρα», χαμηλό επίπεδο υγρασίας και υψηλές θερμοκρασίες, δήλωσε ο Γκράντε-Μαρλάσκα, στη διάρκεια επίσκεψής του σε κέντρο συντονισμού που συστήθηκε στο χωριό Θενιθιέντος, κοντά στη Μαδρίτη.

Οι τρεις άλλες πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει κοντά σε χωριά σε απόσταση περίπου 70 χλμ δυτικά του κέντρου της πρωτεύουσας, στην περιφέρεια της Μαδρίτης, έχουν κάψει περίπου 30.000 στρέμματα, πρόσθεσε.

ESPAGNE : Alors que l’état d’urgence national est décrété, deux des trois énormes incendies qui font rage à l’est de Madrid sont “sur le point de fusionner” pour ne former qu’un “seul brasier”, annonce le préfet de la région, avertissant du situation “hors de contrôle”. pic.twitter.com/M5xDHdS3b8 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 24, 2026

Οι κάτοικοι αρκετών χωριών αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και νέες κοινότητες έρχονται να προστεθούν στον κατάλογο των περιοχών που απειλούνται σήμερα από την πυρκαγιά.

Στο Νάβας δελ Ρέι, σε απόσταση περίπου 15 χλμ από το Σαν Μαρτίν δε Βαλδειγκλέσιας, ο καπνός γέμισε τον ουρανό, όπου μετά βίας φαινόταν ο ήλιος, και η στάχτη κάλυπτε τα πάντα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στους δρόμους κινούνται πλέον μόνο πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα και η πολιτοφυλακή διεξάγει ελέγχους για να αποτρέψει οχήματα που δεν έχουν σχετική άδεια να πλησιάσουν το μέτωπο.

Στη γειτονική περιφέρεια της Καστίγια- ι -Λεόν, περισσότερα από 90.000 στρέμματα έχουν ήδη καεί στην πυρκαγιά που μαίνεται στην επαρχία Αβίλα.

«Ακραίος» κίνδυνος

«Σχεδόν το σύνολο του εδάφους της Κοινότητας της Μαδρίτης βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό ή ακραίο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών», προειδοποίησε μέσω Χ η νομαρχία, καλώντας τον πληθυσμό να λάβει επιπλέον προληπτικά μέτρα προκειμένου να μην εμφανιστούν άλλες εστίες.

Η Ισπανία ζήτησε ενίσχυση εναέριων μέσων ενεργοποιώντας τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Βρυξέλλες δήλωσαν ότι αποστέλλουν τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, η κυβέρνηση κήρυξε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Αβίλα, κοντά στην πρωτεύουσα, κάτι που επιτρέπει στις κρατικές υπηρεσίες να ενεργοποιήσουν περισσότερους πόρους και μέσα για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Τις τελευταίες ημέρες, πολυάριθμες πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στην Ισπανία, που τροφοδοτούνται από το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα. Εξαπλώνονται πολύ γρήγορα, κυρίως σε ακατοίκητες περιοχές.

Η μεγαλύτερη πυρκαγιά βρίσκεται στην άλλη πλευρά της Μαδρίτης, στην επαρχία Γκουανταλαχάρα, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων βορείως της πρωτεύουσας, και έχει κάψει 320.000 στρέμματα σε μία εβδομάδα.

Οι αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι η έντασή της έχει μειωθεί και ο στρατός αποσύρεται από την περιοχή, παρόλο που η πυρκαγιά δεν έχει ακόμα κατασβεστεί ούτε έχει επισήμως τεθεί υπό έλεγχο.

Αυτή η δασική πυρκαγιά, που θεωρήθηκε η μεγαλύτερη από την αρχή της χρονιάς στην Ισπανία, υποβαθμίστηκε στο «επίπεδο 1» όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της περιφέρειας Καστίγια-Λα Μάντσα, ο Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, σε ανάρτηση στο Χ, ύστερα από έκτακτη σύσκεψη.

Σύμφωνα με τις αρχές, αυτό σημαίνει ότι οι περιφερειακές αρχές, που είναι αρμόδιες για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στην Ισπανία, δεν έχουν πλέον ανάγκη από την πρόσθετη βοήθεια του κεντρικού κράτους στη Μαδρίτη.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός εκτίμησε ότι «η Ισπανία και οι γειτονικές χώρες» βιώνουν «δραματική κατάσταση» λόγω των σφοδρών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα, κυρίως αρκετές από αυτές κοντά στη Μαδρίτη, σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα, εν μέσω καύσωνα.

Η Μαδρίτη ζήτησε από την ΕΕ «τέσσερα αεροπορικά μέσα», η Ελλάδα στέλνει δύο Canadair.