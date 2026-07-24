Ντανιέλ Σιάντ: Θρίλερ με τον θάνατο του Γάλλου ατζέντη που στρατολογούσε γυναίκες για τον Επστάιν – Η νεκροψία δεν έδωσε ακόμη απαντήσεις

Η νεκροψία στον Ντανιέλ Σιάντ, του ατζέντη μοντέλων που φέρεται να διατηρούσε στενούς δεσμούς με τον Τζέφρι Επστάιν και να στρατολογούσε νεαρές γυναίκες για λογαριασμό του, δεν κατέδειξε μέχρι στιγμής την αιτία του θανάτου του, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας της Ναντέρ.

Ωστόσο, η δικηγόρος του υποστήριξε ότι, εάν ο θάνατός του Γάλλου ατζέντη μοντέλων οφείλεται σε καρδιακή προσβολή, ενδέχεται να προκλήθηκε από το έντονο στρες που του είχε προκαλέσει η συνεχιζόμενη έρευνα για τους στενούς δεσμούς με τον Τζέφρι Επστάιν.

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«Ο Ντάνιελ Σιάντ δεν σταμάτησε ποτέ να διακηρύσσει την αθωότητά του», δήλωσε η δικηγόρος του, Μενιά Αράμπ-Τιγκρίν.

«Αν πέθανε από καρδιακή προσβολή, αυτή η αβάσταχτη αναμονή, η κατακραυγή που δέχθηκε – και κατ’ επέκταση οι άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά του–, η πίεση και η αγωνία με τις οποίες ζούσε καθημερινά, πιθανότατα έπαιξαν κάποιο ρόλο. Πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα της νεκροψίας για να διαπιστώσουμε αν πράγματι ήταν ο οργανισμός του που δεν άντεξε. Ας μην ξεχνάμε ότι ποτέ δεν διώχθηκε ποινικά και, επομένως, δεν είχε ποτέ κατηγορηθεί επίσημα από τη δικαιοσύνη».

Όπως αναφέρουν οι εισαγγελικές Αρχές, η ιατροδικαστική εξέταση «δεν ανέδειξε άμεση αιτία θανάτου σε αυτό το στάδιο», ενώ παράλληλα «δεν εντοπίστηκαν ίχνη βίας που να συνδέονται με τον θάνατό του».

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Ωστόσο, η νεκροψία αποκάλυψε ότι ο Σιάντ αντιμετώπιζε επιβαρυμένη κατάσταση υγείας, ενώ διαπιστώθηκαν ενδείξεις παλαιού εμφράγματος, το οποίο, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα μπορούσε να αυξάνει τον κίνδυνο αιφνίδιου θανάτου.

Η Εισαγγελία της Ναντέρ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές εξετάσεις, μεταξύ των οποίων τοξικολογικές αναλύσεις και ιστοπαθολογική εξέταση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Οι Αρχές υπογραμμίζουν ότι η έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου παραμένει σε εξέλιξη.

Ο Ντανιέλ Σιάντ εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στην Κολομπ, έξω από το Παρίσι, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026. Ως ατζέντης μοντέλων είχε βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης Επστάιν, καθώς θεωρούνταν ύποπτος ότι μεσολαβούσε για τη μεταφορά νεαρών γυναικών στον Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος κατηγορήθηκε για εκτεταμένο δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Το όνομά του περιλαμβανόταν σε περισσότερα από 1.000 έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από τους αποχαρακτηρισμένους φακέλους της πολύκροτης υπόθεσης Επστάιν.

Παράλληλα με την εμπλοκή του στην υπόθεση Επστάιν, ο Σιάντ αντιμετώπιζε σοβαρές κατηγορίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις, έπειτα από μηνύσεις πέντε γυναικών. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Σουηδή πρώην μοντέλο Έμπα Κάρλσον, η οποία υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα βιασμού στις Κάννες το 1990.