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Τραμπ και Ζελένσκι θα συναντηθούν στις ΗΠΑ στις 28 Ιουλίου

Τελευταία φορά οι δύο ηγέτες είχαν συναντηθεί στη Γαλλία στο πλαίσιο της Συνόδου των G7
Ντόναλντ Τραμπ / Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
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Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Λευκού Οίκου (24.07.2026), ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πραγματοποιήσουν συνάντηση στην Ουάσινγκτον, στις 28 Ιουλίου.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν για τον πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία για 4ο συνεχόμενο χρόνο αλλά και για την σφοδρότητα των επιθέσεων που δέχεται η χώρα από τη Ρωσία.

Τελευταία φορά οι δύο ηγέτες είχαν συναντηθεί στη Γαλλία στο πλαίσιο της Συνόδου των G7.

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