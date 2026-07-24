Πορτογαλία: Νεκρό κοριτσάκι 18 μηνών – Ξεχάστηκε επί οκτώ ώρες μέσα σε σχολικό λεωφορείο

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Πορτογαλία, όπου ένα κοριτσάκι ηλικίας μόλις 18 μηνών έχασε τη ζωή του, αφού παρέμεινε για περίπου οκτώ ώρες μέσα σε σχολικό λεωφορείο στην περιοχή Αλμάδα, στην περιφέρεια Σετούμπαλ.

Σύμφωνα με το πορτογαλικό πρακτορείο ειδήσεων Lusa, η μικρή Σοφία επιβιβάστηκε στο σχολικό λεωφορείο γύρω στις 08:00 το πρωί της Πέμπτης, προκειμένου να μεταφερθεί στον βρεφονηπιακό σταθμό στο Σετούμπαλ στην Πορτογαλία.

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Ωστόσο, για λόγους που παραμένουν άγνωστοι και αποτελούν αντικείμενο έρευνας, το παιδί δεν αποβιβάστηκε ποτέ και παρέμεινε μέσα στο σταθμευμένο όχημα, το οποίο βρισκόταν δίπλα στις εγκαταστάσεις του σταθμού.

Η απουσία της μικρής δεν έγινε αντιληπτή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι υπεύθυνοι του βρεφονηπιακού σταθμού αντιλήφθηκαν ότι το παιδί δεν βρισκόταν στον χώρο μόλις λίγο πριν από τις 16:00, όταν η μητέρα του έφτασε για να το παραλάβει.

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Αμέσως ξεκίνησαν έρευνες και εργαζόμενες του σταθμού έσπευσαν στο σχολικό λεωφορείο, όπου εντόπισαν το 18 μηνών κοριτσάκι χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, εθελοντές πυροσβέστες, κινητή μονάδα επείγουσας ιατρικής βοήθειας και ανάνηψης, καθώς και η Κινητή Μονάδα Ψυχολογικής Παρέμβασης Έκτακτης Ανάγκης του Εθνικού Ινστιτούτου Ιατρικών Επειγόντων Περιστατικών.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών να επαναφέρουν το παιδί στη ζωή, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Δικαστική Αστυνομία της Πορτογαλίας, η οποία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί παρέμεινε εγκλωβισμένο επί ώρες στο σχολικό λεωφορείο.

Όπως ανέφερε πηγή της αστυνομίας στο πρακτορείο Lusa, στο σημείο μετέβησαν επιθεωρητές και στελέχη της εγκληματολογικής υπηρεσίας, τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς σημειώθηκε η τραγωδία και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.