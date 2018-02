Μια νέα «βόμβα», αναμενόμενη αυτή την φορά, έσκασε στα «χέρια» του Ντόναλντ Τραμπ. Κι αυτό διότι απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε 13 Ρώσους και 3 οργανισμούς για ανάμιξη στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016.

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο αποφάνθηκε ότι και οι 16 ενήργησαν προκειμένου να βοηθήσουν «υπόγεια» τον Αμερικανό πρόεδρο και να πλήξουν την Χίλαρι Κλίντον.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, τα πρόσωπα αυτά κατηγορούνται για συνωμοσία με στόχο την εξαπάτηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τρεις από τους υπόπτους κατηγορούνται για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου και για τραπεζική απάτη και άλλοι πέντε για διακεκριμένη κλοπή ταυτότητας.

Μεταξύ αυτών που παραπέμπονται είναι και η ρωσική Υπηρεσία Έρευνας του διαδικτύου.

Σε ένα δικαστικό έγγραφο, το οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters, αναφέρεται ότι άρχισαν να παρεμβαίνουν στην πολιτική διαδικασία στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων και των προεδρικών εκλογών του 2016, από το 2014.

«Οι ισχυρισμοί ότι Ρώσοι πολίτες παρενέβησαν στις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι παράλογοι». Αυτό δήλωσε από την πλευρά της η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Κι ενώ η κυβέρνηση Τραμπ, μέσω του υπουργού Δικαιοσύνης, έχει ήδη αρνηθεί τα πάντα, ήρθε και η… επίσημη διάψευση.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε τα πάντα, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter. Επικαλέστηκε «πόλεμο» των Ρώσων πριν καν ανακοινώσει την υποψηφιότητά του και ουσιαστικά η δήλωσή του μπορεί να… συμπτυχθεί στις εξήςδύο λέξεις: Όλα καλά!

Συγκεκριμένα αναφέρει ο Τραμπ στο tweet του

«Η Ρωσία ξεκίνησε την αντιαμερικανική της εκστρατεία το 2014, πολύ πριν ανακοινώσω την υποψηφιότητά μου για Πρόεδρος. Τα αποτελέσματα των εκλογών δεν επηρεάστηκαν. Η καμπάνια Τραμπ δεν έκανε τίποτα το μεμπτό – Καμία συνωμοσία«!

Δείτε την ανάρτηση

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong – no collusion!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 16, 2018