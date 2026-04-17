Ο Τραμπ «βλέπει» συμφωνία με το Ιράν το Σαββατοκύριακο – «Συμβαίνουν πολλά καλά και αυτό περιλαμβάνει και τον Λίβανο»

Αισιόδοξος ότι οι συνομιλίες του Σαββατοκύριακου (18.04.2026 – 19.04.2026) μπορούν να καταλήξουν σε μία συμφωνία με το Ιράν εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε δηλώσεις που έκανε από το Φοίνιξ της Αριζόνα στη 1 π.μ. του Σαββάτου ώρα Ελλάδας, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι δεν πιστεύει πως υπάρχουν πλέον πολλές σημαντικές διαφορές με την Τεχεράνη.

Στις πρώτες του δηλώσεις στις κάμερες μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε εκ νέου την αισιοδοξία του για τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με το Ιράν, αναφέροντας στους δημοσιογράφους ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και το Σαββατοκύριακο.

«Είχαμε κάποιες πολύ καλές συζητήσεις… και κάναμε καλή δουλειά, αλλά θα δούμε. Οι συνομιλίες συνεχίζονται και θα συνεχίσουμε και το Σαββατοκύριακο», δήλωσε ο Τραμπ μετά την προσγείωσή του στο Φοίνιξ, πριν από την ομιλία του σε εκδήλωση της Turning Point USA.

«Συμβαίνουν πολλά καλά πράγματα και αυτό περιλαμβάνει και τον Λίβανο», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς σχετικά με τις δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές, ο Τραμπ τις υποβάθμισε. «Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές σημαντικές διαφορές», είπε.

Σχετικά με το μέλλον του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, ο Τραμπ είπε ότι θα τερματιστεί μόλις «υπογραφεί η συμφωνία».

Η… απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν

Νωρίτερα, μιλώντας στο CBS News ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι το Ιράν «συμφώνησε σε όλα» και θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου του.

Επέμεινε ότι η διαδικασία αυτή δεν θα περιλαμβάνει την αποστολή αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων. Όταν όμως ρωτήθηκε ποιος θα το παραλάβει, απάντησε μόνο «οι δικοί μας».

«Όχι. Όχι στρατεύματα», είπε. «Θα πάμε εκεί και θα το πάρουμε μαζί τους, και μετά θα το μεταφέρουμε. Θα το πάρουμε μαζί, γιατί μέχρι τότε θα έχουμε μια συμφωνία και δεν υπάρχει λόγος για μάχες όταν υπάρχει συμφωνία. Ωραίο, έτσι; Είναι καλύτερο. Θα το είχαμε κάνει με τον άλλο τρόπο αν έπρεπε», προσέθεσε.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι το υλικό θα μεταφερθεί στη συνέχεια στις ΗΠΑ. «Οι δικοί μας, μαζί με τους Ιρανούς, θα συνεργαστούν για να το πάρουν. Και μετά θα το μεταφέρουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε.

Οι Ιρανοί συμφώνησαν σε όλα (;)

Παρόμοιες δηλώσεις έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο NewsNation όπου επίσης είπε ότι το Ιράν συμφώνησε να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου. Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε αν η Τεχεράνη είχε συμφωνήσει να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, απάντησε: «Συμφώνησαν σε όλα».

Ακόμα, ο Τραμπ είπε και στο Reuters ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με το Ιράν για την ανάκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, παρά τις δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων που διέψευσαν τους ισχυρισμούς του Προέδρου των ΗΠΑ.

«Θα το ανακτήσουμε μαζί. Θα συνεργαστούμε με το Ιράν, με άνετο ρυθμό, θα πάμε εκεί και θα αρχίσουμε να σκάβουμε με μεγάλα μηχανήματα… Θα το φέρουμε πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης.

Αναφέρθηκε σε «πυρηνική σκόνη» και πρόσθεσε ότι θα ανακτηθεί «πολύ σύντομα».

Για τις Χαμάς και Χεζμπολάχ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε επίσης στο CBS News ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να σταματήσει να υποστηρίζει τρομοκρατικές ομάδες-αντιπροσώπους, όπως η Χεζμπολάχ και η Χαμάς.

Όταν ρωτήθηκε πότε θα ανακοινώσει τη συμφωνία, ο Τραμπ είπε ότι οι δύο πλευρές θα συναντηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο και ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό «μέχρι να το πετύχουμε».

Μιλώντας στον αμερικανικό ιστότοπο Axios, δήλωσε πως πιστεύει ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες μία ή δύο ημέρες.

«Οι Ιρανοί θέλουν να συναντηθούν. Θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Πιστεύω ότι πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση το Σαββατοκύριακο. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία μέσα στις επόμενες μία ή δύο ημέρες», είπε χαρακτηριστικά.

«Είμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας. Φαίνεται ότι θα είναι πολύ καλό για όλους. Και είμαστε πολύ κοντά στο να κλείσουμε τη συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη στο AFP. Όταν ρωτήθηκε ποια εκκρεμή ζητήματα απομένουν, ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε: «Δεν υπάρχουν αγκάθια».

«Το Στενά θα ανοίξουν, έχουν ήδη ανοίξει. Και όλα πάνε πολύ καλά», πρόσθεσε.

Μιλώντας στο Bloomberg δήλωσε ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και προσέθεσε πως οι συνομιλίες για μια μακροπρόθεσμη συμφωνία θα πραγματοποιηθούν «πιθανότατα» αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάει στο Ισλαμαμπάντ μόλις υπάρξει συμφωνία

Όπως είπε στο Reuters μόλις επιτευχθεί συμφωνία μπορεί να επισκεφθεί το Ισλαμαμπάντ αλλά δεν το έχει αποφασίσει ακόμα και σημείωσε ότι δεν θα γίνει καμία χρηματική συναλλαγή στο πλαίσιο της πιθανής συμφωνίας με το Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι η συμφωνία θα «εξασφαλίσει την ασφάλεια του Ισραήλ» και τόνισε ότι «το Ισραήλ θα βγει κερδισμένο» στο τέλος του πολέμου.

Επίσης όπως είπε στο Bloomberg το Ιράν συμφώνησε να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα επ’ αόριστον και ότι δεν θα λάβει κανένα από τα δεσμευμένα κεφάλαια από τις ΗΠΑ.

«Ασπίδα» Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Ακόμα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ έως ότου οριστικοποιηθεί η συμφωνία με το Ιράν. Δήλωσε ότι οι ΗΠΑ συνεργάζονται με το Ιράν για να απομακρυνθούν οι νάρκες από τα Στενά του Ορμούζ.

Παρόμοια δήλωση έκανε και στο Axios, όπου όπως είπε δεν πρόκειται να άρει τον ναυτικό αποκλεισμό πριν επιτευχθεί συμφωνία και τόνισε ότι επιθυμεί τα Στενά του Ορμούζ να είναι ανοιχτά για όλους.

Ο Τραμπ επανέλαβε το αίτημά του προς το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να ανατινάζουν κτήρια. Δεν θα το επιτρέψω», δήλωσε στο Axios.