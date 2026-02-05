Κόσμος

Ο Τραμπ ζητάει νέα συνθήκη με τη Ρωσία για τα πυρηνικά αντί για παράταση της New START

Η Νew START, που έληξε τα ξημερώματα, είχε υπογραφεί το 2010 και περιόριζε το οπλοστάσιο κάθε πλευράς στους 800 εκτοξευτήρες και στρατηγικά βομβαρδιστικά και σε 1.550 πυρηνικές κεφαλές
Τραμπ /REUTERS/Evelyn Hockstein

Οι ΗΠΑ θα έπρεπε να συνάψουν μια «νέα, βελτιωμένη και εκσυγχρονισμένη συνθήκη» για τα πυρηνικά με τη Ρωσία, αντί να παρατείνουν τη New START, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε αυτή την πρόταση για τα πυρηνικά με τη Ρωσία με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, λίγες ώρες μετά τη λήξη της συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

«Αντί να παρατείνουμε τη συνθήκη New START (…) θα έπρεπε να ζητήσουμε από τους πυρηνικούς ειδικούς μας να εργαστούν για μια νέα, βελτιωμένη και εκσυγχρονισμένη συνθήκη, που θα μπορούσε να έχει διάρκεια στο μέλλον», ανέφερε στην ανάρτηση.

Η Νew START, που έληξε τα ξημερώματα, είχε υπογραφεί το 2010 και περιόριζε το οπλοστάσιο κάθε πλευράς στους 800 εκτοξευτήρες και στρατηγικά βομβαρδιστικά και σε 1.550 πυρηνικές κεφαλές έτοιμες να χρησιμοποιηθούν («ανεπτυγμένες»), προβλέποντας ανταλλαγές δεδομένων και μηχανισμούς επαλήθευσης.

