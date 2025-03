Ο βασιλιάς Κάρολος δηλώνει μεγάλος θαυμαστής της Κάιλι Μινόγκ: Ρέγκε και άφρομπιτ τα τραγούδια που του φέρνουν χαρά

Μπορεί η Κάιλι Μινόγκ να έχει μπει στις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, ποιος το περίμενε όμως ότι ο μεγαλύτερος θαυμαστής της είναι ο βασιλιάς Κάρολος;

Κάιλι Μινόγκ, Μπομπ Μάρλεϊ και Γκρέις Τζόουνς είναι μεταξύ των τραγουδιστών που λατρεύει ο βασιλιάς Κάρολος, όπως αποκάλυψε στην ραδιοφωνική εκπομπή «The King’s Music Room», η οποία ηχογραφήθηκε στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στο πλαίσιο των εορτασμών για την Ημέρα της Κοινοπολιτείας.

Στην εκπομπή, η οποία ήταν σε συνεργασία με την Apple Music, ο βασιλιάς Κάρολος μοιράστηκε με όσους τους άκουγαν τη «λίστα με τα τραγούδια που του φέρνουν χαρά», η οποία περιλαμβάνει μια γκάμα από ντίσκο, ρέγκε και άφρομπιτ.

Αγαπημένη του ασχολία είναι να ακούει νεότερους καλλιτέχνες όπως τον Davido και τη Raye ενώ εξήγησε πως εκτιμά πολύ τους «κρούνερ της δεκαετίας του ΄30». Σε άλλο σημείο αποκάλυψε πληροφορίες για την γνωριμία του με πολλούς σταρ που περιλαμβάνονται στη λίστα καθώς και για σημαντικά τραγούδια που αποτελούν το το σάουντρακ της ζωής του.

Join His Majesty King Charles III as he shares “songs which have brought me joy.” Monday at 6AM GMT. Only on Apple Music. https://t.co/oZ8aq1I34f pic.twitter.com/h89JLSy4J8