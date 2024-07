Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα απομακρύνθηκαν από εκδήλωση λόγω κινδύνου ασφαλείας

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλια απομακρύνθηκαν εσπευσμένα και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, για ελάχιστη ώρα, από μία εκδήλωση στο Τζέρσεϊ.

Η βασίλισσα Καμίλα μάλιστα, σύμφωνα με το sklynews, λέγεται ότι έτρωγε παγωτό εκείνη την ώρα όταν ένα μέλος της βασιλικής συνοδείας της είπε κάτι ιδιαιτέρως.

Στη συνέχεια η ίδια και ο βασιλιάς απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν στο κοντινό ξενοδοχείο Pomme d’Or στην πρωτεύουσα του νησιού, το St Helier.

Είναι κατανοητό ότι τα μέλη της βασιλικής ομάδας εξέφρασαν την ανησυχία τους, αλλά μετά από έρευνα αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για λάθος συναγερμός και η εκδήλωση συνεχίστηκε κανονικά.

