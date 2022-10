Ο βασιλιάς Κάρολος επισκέπτεται για πρώτη φορά ως επικεφαλής του Ηνωμένου Βασιλείου τη Σκωτία. Έχοντας στο πλευρό του τη βασιλική σύζυγο Καμίλα, είχε πάλι μία σκηνή όταν κλήθηκε να πιάσει μία πένα για να υπογράψει σε βιβλίο επισκεπτών.

Ο βασιλιάς Κάρολος με τη βασιλική σύζυγο Καμίλα κλήθηκε να υπογράψει το βιβλίο επισκεπτών στο Dunfermline Abbey στη Σκωτία και δεν δίστασε να αστιευτεί για τις σχέσεις του με τις πένες και τα μελάνια τους…

Δίνοντας την πένα στη σύζυγό του για να υπογράψει, ο βασιλιάς Κάρολος φάνηκε να λέει γελώντας ότι «αυτά τα πράγματα είναι πολύ ευέξαπτα!».

Δείτε το βίντεο:

Δείτε και σχετική ανάρτηση της Daily Mail:

'These things are so temperamental!': King Charles appears to make light-hearted reference to his string of pen mishaps https://t.co/PuJMs6x08B