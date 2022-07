Ένας βήχας του Βλαντιμίρ Πούτιν, το περίεργο περπάτημά του όταν έφτασε στην Τεχαράνη, δεν ήθελαν και πολύ να «φουντώσουν» ξανά οι φήμες για την υγεία του. Στη γραμμή του επικεφαλής της CIA, πάντως, το Κρεμλίνο λέει ότι ο πρόεδρος είναι υγιέστατος.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βρέθηκε στην Τεχεράνη την περασμένη Τρίτη για να συναντήσει τον Ιρανό και τον Τούρκο ομόλογό του. Κι εκεί, είπε ο ίδιος, άρπαξε ένα ελαφρύ κρύωμα.

Αυτός ήταν ο λόγος που κατά τη διάρκεια χθεσινής (20.07.2022) εμφάνισής του, έβηξε. «Είχε πολλή ζέστη στην Τεχεράνη χθες, πάνω από 38 (βαθμούς Κελσίου) και ο κλιματισμός ήταν πολύ δυνατός εκεί. Άρα, ζητώ συγγνώμη», δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σύμφωνα με το Interfax.

Στο μεταξύ όμως είχε κυκλοφορήσει κι ένα βίντεο που τον έδειχνε να κατεβαίνει από το αεροπλάνο, με το δεξί του χέρι να μοιάζει παράλυτο.

There is something wrong with Putin’s walk pic.twitter.com/mnwrHj1cPn