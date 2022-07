Πολλά είναι αυτά που έχουν γραφτεί το τελευταίο διάστημα για την κατάσταση της υγείας του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όμως, το βίντεο από την άφιξη του Πούτιν στο Ιράν προκαλεί πολλές συζητήσεις. Ο Ρώσος πρόεδρος κατεβαίνει από το προεδρικό αεροσκάφος με περίεργο τρόπο σαν να έχει πρόβλημα στην δεξιά του πλευρά.

Το περπάτημά του είναι εμφανώς περίεργο αλλά και το δεξί του χέρι μοιάζει σαν «ξύλινο».

There is something wrong with Putin’s walk pic.twitter.com/mnwrHj1cPn