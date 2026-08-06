Ο Ζελένσκι θα επισκεφτεί τη Σερβία, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να επισκεφθεί το Σάββατο 08.08.2026 τη Σερβία, πραγματοποιώντας το πρώτο του ταξίδι στη χώρα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, η επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Σερβία, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική λόγω των στενών σχέσεων που διατηρεί το Βελιγράδι με τη Μόσχα.

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Υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο AFP ότι στόχος της επίσκεψης είναι να ενισχυθούν οι σχέσεις με τη Σερβία και να περιοριστεί η επιρροή της Ρωσίας στην περιοχή.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «Πρέπει να αποσπάσουμε τους Σέρβους από το στρατόπεδο της Ρωσίας», ενώ πρόσθεσε ότι το ταξίδι του Ζελένσκι αποτελεί «χαστούκι για τους Ρώσους».

Ο Ζελένσκι συνεχίζει τις διεθνείς επαφές του, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μεγαλύτερη στήριξη για την Ουκρανία. Είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται το Βελιγράδι από το 2019, όταν ανέλαβε την προεδρία της χώρας.

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Η Σερβία παραμένει μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχουν επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου το 2022, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό φυσικό αέριο. Παράλληλα, όμως, επιδιώκει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθεί να διατηρήσει ισορροπίες ανάμεσα στις Βρυξέλλες και τη Μόσχα.

Χαρακτηριστικό της στάσης του Βελιγραδίου είναι ότι ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, συναντήθηκε το 2025 με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα και αργότερα επισκέφθηκε την Ουκρανία, χωρίς όμως να υπογράψει την κοινή διακήρυξη που καταδίκαζε τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.