Ρωσία: Το κόμμα του Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να επικρατεί με μεγάλη πλειοψηφία στις βουλευτικές εκλογές

Καμία έκπληξη δεν προκαλεί η επικράτηση του Βλαντίμιρ Πούτιν στις βουλευτικές εκλογές της Ρωσίας που ολοκληρώθηκαν χθες Κυριακή (20.09.2026). Το κόμμα του κέρδισε με μεγάλη πλειοψηφία, την ώρα που επιθέσεις της Ουκρανίας αμαύρωσαν τις εκλογές. Η Μόσχα διεμήνυσε πως θα ανταποδώσει.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα από τις εκλογές στη Ρωσία που μεταδόθηκαν από ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων μετά την καταμέτρηση του 50% και κάτι των ψηφοδελτίων, η «Ενωμένη Ρωσία», το προεδρικό κόμμα, έλαβε το 57,8% των ψήφων, έναντι 13,7% των κομμουνιστών και 8,7% των εθνικιστών του «LDPR».

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Κανένα κόμμα που εναντιώνεται στον πόλεμο δεν έλαβε έγκριση να συμμετάσχει στις εκλογές αυτές για την ανανέωση της κάτω Βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου, τις πρώτες αφότου άρχισε η ένοπλη σύρραξη με την εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022. Η ψηφοφορία διεξήχθη επίσης στις ουκρανικές περιφέρειες που κατέχει και λέει πως έχει προσαρτήσει η Μόσχα.

Με δεδομένη αυτή την τάση και τον τρόπο που διεξάγονται οι εκλογές, το κυβερνών κόμμα αναμένεται να διατηρήσει την πλειοψηφία δυο τρίτων στις έδρες στη Δούμα, κάτι που εξ ορισμού σημαίνει πως έχει τη δυνατότητα αναθεώρησης του Συντάγματος, κατά προβολές του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων TASS. Νωρίτερα, exit poll που διεξήχθη από το ρωσικό κέντρο μελέτης της κοινής γνώσης –κρατικό θεσμό– αναγγελλόταν ότι η Ενωμένη Ρωσία θα εξασφάλιζε το 49,4%, με άλλα λόγια θα σημείωνε την ίδια επίδοση με το 2021.

Η ψηφοφορία διεξήχθη χωρίς ιδιαίτερο σασπένς στη χώρα όπου η έκφραση οποιασδήποτε διαφωνίας δημόσια καταστέλλεται σκληρά από τις αρχές και το μοναδικό κόμμα που εναντιώνεται ανοικτά στον πόλεμο, το Γιάμπλακο, αποκλείστηκε από τη συμμετοχή.

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«Μέτρα αποκλιμάκωσης»

Πέρα από την παράταξη του ενοίκου του Κρεμλίνου, μόνο κόμμα που υποστηρίζουν λιγότερο ή περισσότερο τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, οι κομμουνιστές του ΚΚΡΟ, οι εθνικιστές του LDPR, οι συντηρητικοί της Δίκαιης Ρωσίας, οι φιλελεύθεροι του Κόμματος των Νέων Προσώπων, εξασφάλισαν το πράσινο φως των αρχών να συμμετάσχουν.

Η πρόεδρος της εκλογικής επιτροπής Έλλα Παμφίλαβα δήλωσε πως τα προκαταρκτικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν επίσημα σήμερα Δευτέρα (21.09.2026) στις 11:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Θυμίζοντας την οδυνηρή πραγματικότητα του πολέμου που σημαδεύεται τους τελευταίους μήνες από την κλιμάκωση των πληγμάτων και στις δυο πλευρές των συνόρων, η τελευταία ημέρα της ψηφοφορίας αμαυρώθηκε από ουκρανική επιδομή στην οποία εξαπολύθηκαν πάνω από χίλια drones.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια της Μόσχας και άλλοι περίπου είκοσι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

Ουκρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε εξάλλου λεωφορείο στην περιφέρεια της Χερσώνας, τομέα της νότιας Ουκρανία που ελέγχει η Ρωσία, σκοτώνοντας δυο ανθρώπους, ανάμεσά τους υπάλληλο της εκλογικής επιτροπής, ανακοίνωσε αυτή η τελευταία.

Στην ίδια τη Μόσχα, μεγάλο διυλιστήριο υπέστη ζημιά, σύμφωνα με τον δήμαρχο Σεργκέι Σαμπιάνιν, ο οποίος κατήγγειλε την επίθεση «άνευ προηγουμένου», η οποία «προφανώς σχεδιάστηκε με σκοπό να προκαλέσει προβλήματα στις εκλογές».

Χθες βράδυ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας τόνισε πως «θα συνεχίσει και θα εντείνει» τα πλήγματα με «όπλα υψηλής ακρίβειας εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Κίεβο» σε αντίποινα.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε πως τα πλήγματα του στρατού του «είχαν πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην περιφέρεια της Μόσχας» και ότι χρησιμοποιήθηκαν κάπου δέκα διαφορετικά οπλικά συστήματα. Ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος δεν σταματούν την κλιμάκωση των πληγμάτων τους τελευταίους μήνες, ο ουκρανός πρόεδρος συζήτησε τηλεφωνικά με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παροτρύνει τις τελευταίες ημέρες να σταματήσουν οι επιδρομές εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων. Ανέφερε ότι συμφώνησαν να συναντηθούν τις επόμενες ημέρες στη Νέα Υόρκη και ότι συζήτησαν «ιδέες» για «μέτρα αποκλιμάκωσης».

Η Ρωσία ανακοίνωσε πως έπληξε ουκρανικά φορτηγά πλοία, το λιμάνι του Ισμαήλ και κέντρο εφοδιασμού

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα (21.09.2026) πως οι δυνάμεις του έπληξαν πολλαπλούς στόχους στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων δύο φορτηγά πλοία που χρησιμοποιούνταν από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ένα σταθμό διανομής αερίου, υποδομή στο λιμάνι Ισμαήλ και κέντρο εφοδιασμού της εταιρείας BDU Logistics στην περιφέρεια του Κιέβου.