Τουρκία: Οικογένεια έδειρε κομμώτρια γιατί δεν τους άρεσε το κούρεμα που έκανε στο παιδί της

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από την επίθεση οικογένειας σε κομμώτρια επειδή δεν της άρεσε το κούρεμα που είχε κάνει στο παιδί της στην Τουρκία. Το επεισόδιο συνέβη στην επαρχία Καχραμανμαράς και καταγράφηκε από βίντεο ασφαλείας, με την ιδιοκτήτρια του κομμωτηρίου, να υποβάλει μήνυση υποστηρίζοντας ότι επίθεση δέχθηκε και η κόρη της αλλά και ότι προκλήθηκαν ζημιές στον εξοπλισμό του καταστήματος.

Σύμφωνα με την κομμώτρια όλα ξεκίνησαν όταν μια πελάτισσα με τα αρχικά Ε.Γ. πήγε στο κομμωτήριο για να κουρέψει το παιδί της. Μετά το κούρεμα, όμως, υπήρξε διαπληκτισμός μεταξύ της γυναίκας και των υπαλλήλων του κομμωτηρίου, καθώς εκείνη δεν ήταν ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.

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Όταν η Ντουϊγκού Μερτ παρενέβη λέγοντας στην πελάτισσα ότι, εφόσον δεν ήταν ικανοποιημένη, μπορούσε να πάρει πίσω τα χρήματά της και να κουρέψει το παιδί της αλλού, εκείνη αρχικά έφυγε αλλά μετά επέστρεψε με συγγενείς της.

Σύμφωνα με την κομμώτρια στην επιχείρησή της μπήκαν 10 γυναίκες χωρίς να πουν τίποτα και την χτύπησαν, της τράβηξαν τα μαλλιά και την έριξαν στο πάτωμα.

Kahramanmaraş'ta çocuğunun saç kesimini beğenmeyen kadının yakınları kuaförü bastı.



Saldırganlar işletme sahibini kızının gözü önünde yerde tekmeledi, saçından tutup sürükledi. pic.twitter.com/qFppq0gxi7 — gdh (@gundemedairhs) September 18, 2026

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο έλαβαν καταθέσεις από τις εμπλεκόμενες γυναίκες ενώ εξετάστηκε και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Από την πλευρά της η Ντουϊγκού Μερτ μετέβη στο νοσοκομείο, έλαβε ιατρική γνωμάτευση που καταγράφει τα τραύματά της και υπέβαλε μήνυση σε βάρος των ατόμων που, όπως υποστηρίζει, της επιτέθηκαν.