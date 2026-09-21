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Σόου Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη: Υποδοχή Μεσσία από Τούρκους στα γραφεία του ΟΗΕ

Κανονική «διαδήλωση» αγάπης για τον Ερντογάν έξω από τα γραφεία του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη
Ερντογάν
Ο Ερντογάν ανάμεσα στους υποστηρικτές του στη Νέα Υόρκη / Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Υποδοχή Μεσσία επιφύλαξαν στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Ο Πρόεδρος της Τουρκίας ο οποίος βρίσκεται στην πόλη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από Τούρκους που ζουν στις ΗΠΑ.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνήθως βέβαια αποθεώνεται από αγνώστους οι οποίοι τον αναγνωρίζουν(!) στους περιπάτους που κάνει στα πάρκα της Νέας Υόρκης και του σφίγγουν το χέρι επιβραβεύοντας το πόσο δημοκρατικός ηγέτης είναι….

Αυτή τη φορά, άνθρωποι κάθε ηλικίας, τουρκικής καταγωγής, τον περίμεναν με σημαίες της Τουρκίας και των ΗΠΑ στα χέρια, για να τον δουν και όπως δήλωσαν στο τουρκικό κανάλι TRT ήταν μεγάλη τιμή να τον συναντήσουν, αυτό τον ηγέτη με αρχές, που είναι ατρόμητος και σεβάσμιος.

Ένας εξ’ αυτών δεν δίστασε να πει ότι θα έδινε τη ζωή του για τον Ερντογάν. Και πως να μην το κάνει αφού ο Τούρκος ηγέτης ζήτησε να περάσει από τα προστατευτικά κιγκλιδώματα για να πάει κοντά στον λαό….

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