Περού: Σοκάρει η εν ψυχρώ εκτέλεση δημοσιογράφου – Είχε καταγγείλει απειλές εννέα ημέρες πριν

Η άγρια δολοφονία στο Περού της δημοσιογράφου και υποψήφιας στις περιφερειακές εκλογές, Σούσι Απόντε Πόλο, γνωστή ως «China Polo», το Σάββατο (19.09.2026), από πυρά ενόπλου σε αγορά έχει σοκάρει τη χώρα.

Η 44χρονη δημοσιογράφος και υποψήφια στην περιφέρεια Άνκας στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου – διατηρούσε τον ειδησεογραφικό ιστότοπο «China Polo Dominical», όπου φιλοξενούσε ρεπορτάζ για παρατυπίες και καταγγελίες για διαφθορά στους κόλπους της αστυνομίας στο Περού.

Πυροβολήθηκε την ώρα που περπατούσε μαζί με υποστηρικτές της σε αγορά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

🇵🇪 URGENTE CONMOCIÓN EN PERÚ!! acaban de asesinar a una candidata a gobernadora la asesino un sicario VENEZOLANO DE 3 DISPAROS EN LA CABEZA.. pic.twitter.com/k4RgDAv0Md — AlbertJulián informa🇨🇱 respaldo (@Alberto26805160) September 20, 2026

Η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός υπόπτου, υπηκόου Βενεζουέλας.

Το Συμβούλιο Τύπου του Περού, το οποίο εκπροσωπεί τους δημοσιογράφους στη χώρα, ζήτησε τη διενέργεια έρευνας, υπογραμμίζοντας πως ανάλογες υποθέσεις παραμένουν «ανεξιχνίαστες». Τέσσερις περουβιανοί δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας.

Είχε καταγγείλει απειλές εννέα ημέρες πριν

Ιδιαίτερη σημασία στην υπόθεση αποκτά το γεγονός ότι η Απόντε είχε δημοσιοποιήσει λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία καταγγελία για απειλές εναντίον της.

Στις 10 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με περουβιανά μέσα, είχε αναρτήσει βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο υποστήριζε ότι δεχόταν τηλεφωνήματα από τρία διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα και ότι μέσω αυτών την προειδοποιούσαν πως είχε οργανωθεί επίθεση εναντίον της.

#20Sep Sicariato en Perú



Candidata al Gob. regional por el movimiento político Socios por Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como La China Polo, fue asesinada a balazos en el distrito d Caraz



Había denunciado haber sido amenazada por el jefe de la Dirincri, PNP Víctor Revoredo pic.twitter.com/pvDXzyYKTW — JFranco (@jcfranco35) September 21, 2026

Η ίδια είχε συνδέσει τις απειλές με τον στρατηγό της περουβιανής αστυνομίας Βίκτορ Ρεβορέδο Φαρφάν, επικεφαλής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Dirincri). Η καταγγελία αποτελεί μέχρι στιγμής ισχυρισμό της ίδιας της δημοσιογράφου και δεν έχει αποδειχθεί ότι συνδέεται με τη δολοφονία της. Οι αρχές καλούνται πλέον να εξετάσουν εάν υπήρχε σχέση μεταξύ των απειλών και της επίθεσης.