Οδύσσεια τέλος για την 18χρονη Ράχαφ που το “έσκασε” από τη Σαουδική Αραβία!

Η 18χρονη Ράχαφ διέφυγε από την οικογένειά της και σήμανε συναγερμό από τα social media για απέλαση μετά την σύλληψή της στην Ταϊλάνδη. Ωστόσο, το παγκόσμιο κύμα συμπαράστασης ήταν τέτοιο που ανάγκασε τις ταϊλανδικές αρχές να επιτρέψουν να αναχωρήσει αεροπορικώς για το αεροδρόμιο του Τορόντο, όπου την υποδέχθηκε η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά Κρίστια Φρίλαντ.

“Έκανε ένα πολύ μακρύ ταξίδι, είναι εξαντλημένη και προτιμά να μην απαντήσει σε ερωτήσεις προς το παρόν”, εξήγησε στους δημοσιογράφους η Φρίλαντ.

Η 18χρονη από την Σαουδική Αραβία, η οποία δήλωσε ότι έχει υποστεί φυσική και ψυχική βία από την οικογένειά της, έλαβε άσυλο από την κυβέρνηση του Καναδού πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό.

“Δεν αμφιβάλλω ότι σύντομα θα την φροντίσουν οι καναδικές αρχές και οι Μη Κυβερνητικές Οοργανώσεις, που θα κάνουν τα αναγκαία για να επαναλάβει τις σπουδές της, οι οποίες διακόπηκαν υπό την πίεσιν της οικογένειάς της”, δήλωσε ο Γάλλος δικηγόρος της, Φρανσουά Ζιμερέ.

Μετά την διεθνή κινητοποίηση που προκάλεσε η υπόθεση της Ράχαφ Μοχάμεντ αλ – Κούνουν, τέθηκε υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ταϊλάνδη και η αίτησή της για άσυλο διαβιβάστηκε από την υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών προς πολλές χώρες, ανάμεσά τους και η Αυστραλία.

Το απόγευμα της Παρασκευής (11.1.2019), ο Τριντό ανακοίνωσε τελικά ότι ο Καναδάς αποφάσισε να χορηγήσει άσυλο στο κορίτσι.

“Τής χορηγήσαμε άσυλο. Είμαστε ευτυχείς γι’ αυτό, διότι ο Καναδάς είναι μία χώρα που εκτιμά πόσο είναι σημαντική η υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ατόμου και των γυναικών στον κόσμο. Και είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω ότι αποδεχθήκαμε την αίτηση του ΟΗΕ”, δήλωσε ο Τζάστιν Τριντό λίγη ώρα αφού οι αρχές της Ταϊλάνδης ανακοίνωσαν την αναχώρηση της νεαρής για τον Καναδά.

Η απόφαση της Οτάβα απειλεί να επιδεινώσει περαιτέρω τις σχέσεις της με το Ριάντ. Η Σαουδική Αραβία είχε ανακοινώσει τον περασμένο Αύγουστο την απέλαση του πρεσβευτή του Καναδά, την ανάκληση του πρεσβευτή της και το “πάγωμα” κάθε νέας εμπορικής συμφωνίας ή επένδυσης στον Καναδά.

Αφορμή, η καταγγελία από την Οτάβα της σύλληψης Σαουδαράβων ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανάμεσά τους και της Σάμαρ Μπαντάουι, αδελφής του φυλακισμένου blogger Ράεφ Μπαντάουι, η σύζυγος και τα παιδιά του οποίου έχουν καταφύγει στον Καναδά.

