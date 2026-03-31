Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με επιθέσεις σε αμερικανικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή από την 1η Απριλίου

Οι εταιρείες που φέρονται να βρίσκονται στο στόχαστρο ανήκουν κυρίως στον τεχνολογικό και βιομηχανικό τομέα
Η ένταση κλιμακώνεται εκ νέου στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να ανεβάζει τους τόνους απέναντι σε αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Οι απειλές αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της σύγκρουσης και δημιουργούν αυξημένη ανησυχία για την ασφάλεια τόσο των εγκαταστάσεων όσο και των εργαζομένων.

Οι εταιρείες που φέρονται να βρίσκονται στο στόχαστρο ανήκουν κυρίως στον τεχνολογικό και βιομηχανικό τομέα, γεγονός που δείχνει τη στρατηγική σημασία τους. Το Ιράν συνδέει τις επιχειρήσεις αυτές με δραστηριότητες που, όπως υποστηρίζει, σχετίζονται με στρατιωτικές επιχειρήσεις και στοχοποίηση υποδομών.

Συγκεκριμένα, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα προχωρήσουν σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, σε περίπτωση νέας «δολοφονίας» ηγετικού στελέχους στο Ιράν.

Σε ανακοίνωσή τους μέσω του Sepah News, δημοσίευσαν λίστα με 18 εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι Google, Apple, Meta και Tesla, προειδοποιώντας ότι οι εγκαταστάσεις τους «θα αντιμετωπίσουν καταστροφή» ως αντίποινα, από αύριο στις 20:00 ώρα Τεχεράνης.

Παράλληλα, κάλεσαν τους εργαζόμενους να εγκαταλείψουν άμεσα τους χώρους εργασίας τους, ενώ σύσταση απομάκρυνσης απευθύνθηκε και στους κατοίκους που βρίσκονται σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Στη λίστα των πιθανών στόχων περιλαμβάνονται επίσης οι Cisco, HP, Intel, Microsoft, IBM, Nvidia και Boeing.

