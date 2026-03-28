ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ
Κόσμος

Οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν αμερικανικό πλοίο στο Ομάν – 1 τραυματίες και ζημιές στο λιμάνι Σαλάλα

«Η εθνική κυριαρχία της αδελφικής και φιλικής χώρας του Ομάν γίνεται σεβαστή από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης
Καπνοί στο λιμάνι του Ομάν
Εντείνουν τις επιθέσεις τους οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, στοχεύοντας αυτή τη φορά σε αμερικανικό πλοίο υποστήριξης στο λιμάνι του Ομάν.

O εκπρόσωπος του αρχηγείου Khatam al-Anbiya των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δήλωσε ότι δυνάμεις του Ιράν στόχευσαν ένα αμερικανικό στρατιωτικό πλοίο υποστήριξης «σε σημαντική απόσταση από το λιμάνι της Σαλαλάχ στο Ομάν».

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τasnim, οι Φρουροί της Επανάστασης συνεχίζουν να σέβονται την εθνική κυριαρχία του Ομάν.

«Όπως έχουμε ανακοινώσει προηγουμένως, η εθνική κυριαρχία της αδελφικής και φιλικής χώρας του Ομάν γίνεται σεβαστή από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», ανέφεραν συγκεκριμένα.

Ένας τραυματίας από επίθεση drone στο Σαλάλα

Λίγη ώρα νωρίτερα, δημοσιεύματα ανέφεραν πως ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε από drones στο λιμάνι Σαλάλα του Ομάν, ενώ γερανός υπέστη περιορισμένη ζημιά.

Δύο drones στοχοθέτησαν το λιμάνι Σαλάλα, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές του Ομάν, τις οποίες επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεών της, τραυματίζοντας έναν ξένο εργαζόμενο και προκαλώντας τις «περιορισμένες» υλικές ζημιές.

Το Ομάν ήταν από τις χώρες που μεσολάβησαν ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν πριν να ξεσπάσει ο πόλεμος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo