Τραυματίες και εκρήξεις σε Ομάν και ΗΑΕ από ιρανικούς πυραύλους: Σειρήνες σε Ισραήλ και Μπαχρέιν – Νεκρός διασώστης στον Λίβανο

Νύχτα κόλαση για ακόμη μία βραδιά στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους και drones κατά Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Το Τελ Αβίβ κατήγγειλε πως δέχθηκε επίθεση και από τα εδάφη της Υεμένης. Την ίδια στιγμή, ισραηλινά πλήγματα έπληξαν κατοικημένες περιοχές στο Ιράν ενώ οι επιθέσεις και στον Λίβανο δεν έχουν σταματήσει. 12 Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν στη Σαουδική Αραβία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις απειλές προς Τεχεράνη και ΝΑΤΟ σχολιάζοντας πως ήταν «τρομερό λάθος» που τα κράτη – μέλη της Συμμαχίας δεν βοήθησαν στον πόλεμο. Ταυτόχρονα, έκανε για ακόμη μία φορά, αναφορά στα Στενά του Ορμούζ που παραμένουν «όμηρος» του Ιράν από την στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος πριν από 28 ημέρες. Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν στη Μέση Ανατολή τις προηγούμενες ώρες.
Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) αναφέρει ότι μια ισραηλινή επιδρομή σε ασθενοφόρο της Πολιτικής Άμυνας στο Κφαρ Τεμπνίτ του νότιου Λιβάνου σκότωσε έναν παραϊατρικό και τραυμάτισε τέσσερις άλλους.
Πρόσθεσε ότι «αυτή η επιδρομή συνιστά ένα επιπλέον έγκλημα πολέμου... και απαιτεί από τη διεθνή κοινότητα να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την απόδοση ευθυνών».
Επίθεση με drones δέχθηκε ένα από τα κύρια λιμάνια του Ομάν, τραυματίζοντας έναν αλλοδαπό εργάτη, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας του Κόλπου.
Δύο drones έπληξαν το λιμάνι της Σαλάλα, στο νότιο άκρο του Ομάν, σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, τραυματίζοντας τον εργάτη και προκαλώντας «περιορισμένες» ζημιές σε έναν γερανό.
Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Τεχεράνη για να επιτραπεί σε ταϊλανδέζικα πετρελαιοφόρα πλοία να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.
Ο Ανούτιν δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή θα μετριάσει τις ανησυχίες σχετικά με τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ταϊλάνδης, καθώς η χώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων AFP.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης χτυπήθηκε από άγνωστους βλήματα στο Στενό του Ορμούζ. Το πλήρωμα του πλοίου διασώθηκε αργότερα από το ναυτικό του Ομάν, αν και τρία μέλη του πληρώματος παραμένουν αγνοούμενα.
Σειρήνες ακούστηκαν στην Άνω Γαλιλαία, στη Χάιφα αλλά και στη Σαφέντ.
Οι IDF ανακοίνωσαν πως τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ξεχωριστές συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ.
Σειρήνες ακούστηκαν το πρωί του Σαββάτου και στο Μπαχρέιν, με τους πολίτες να σπεύδουν στα καταφύγια μέχρι την αναχαίτιση των εχθρικών πυραύλων.
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν λίγο περί τις 06:00 (ώρα Ελλάδας) ότι εντόπισαν την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ, για πρώτη φορά τον έναν μήνα πολέμου στη Μέση Ανατολή, αφού οι αντάρτες Χούθι απείλησαν ξανά χθες να εμπλακούν στη ένοπλη σύρραξη στο πλευρό του Ιράν.
Σύμφωνα με λακωνικές ανακοινώσεις τους, εντόπισαν «την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ» και πρόσθεσαν ότι «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», προτού δώσουν το ελεύθερο στους κατοίκους να βγουν από τα καταφύγια περίπου ένα τέταρτο αργότερα.
Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε βιομηχανική ζώνη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ύστερα από ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), σύμφωνα με τις αρχές.
"Η αντιαεροπορική άμυνα και τα καταδιωκτικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επιχειρούν για να αναχαιτίσουν τους πυραύλους και τα drones που εξαπολύθηκαν από το Ιράν", ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ σε ανάρτησή του στο X.
Η κυβέρνηση του Αμπού Ντάμπι ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι δύο φωτιές εκδηλώθηκαν στη βιομηχανική ζώνη του Χαλίφα, στην ακτή των Εμιράτων, οι οποίες οφείλονταν σε συντρίμμια που προέρχονταν από την "επιτυχημένη αναχαίτιση" ενός βαλλιστικού πυραύλου.
"Οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι στο περιστατικό αυτό τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι ινδικής υπηκοότητας, τα τραύματα των οποίων κυμαίνονται από μέτρια σε ελαφρά", διευκρίνισε στη συνέχεια η κυβέρνηση σε ξεχωριστή ανακοίνωσή της.
Τα ΗΑΕ, στενός σύμμαχος των ΗΠΑ και από τις λίγες αραβικές χώρες που έχουν εξομαλύνει τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, έχουν αποτελέσει βασικό στόχο πυραύλων και drones που εξαπολύονται από το Ιράν προς γειτονικές του χώρες στον Κόλπο από το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ότι η χώρα του θα μπορούσε να μη βοηθήσει άλλες χώρες μέλη του NATO αν το χρειαστούν
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να μην πάνε να βοηθήσουν άλλα κράτη μέλη του NATO σε περίπτωση που παρουσιαστεί τέτοια ανάγκη, κατά τη διάρκεια επιχειρηματικής εκδήλωσης στο Μαϊάμι.
Το NATO «απλά δεν ήταν εκεί», πέταξε ο αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για «τρομερό λάθος», προφανώς αναφερόμενος στο αίτημα του -που έμεινε νεκρό γράμμα- σε συμμάχους των ΗΠΑ να διαθέσουν στρατιωτική υποστήριξη για να ανοίξει το στενό του Χορμούζ.
«Ξοδεύουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για το NATO, εκατοντάδες δισεκατομμύρια για να τους προστατεύουμε, και πάντα ήμασταν εκεί γι’ αυτούς, αλλά τώρα, με δεδομένες τις ενέργειές τους, υποθέτω ότι δεν πρέπει να είμαστε, πρέπει;» διερωτήθηκε ρητορικά ο αμερικανός πρόεδρος.
Τις τελευταίες ημέρες, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κλιμάκωσε τις επικρίσεις του σε βάρος του NATO, ιδίως μέσω Truth Social: το χαρακτήρισε «χάρτινη τίγρη», και κατακεραύνωσε τους «δειλούς» ηγέτες των κρατών μελών του, διαμηνύοντας πως οι ΗΠΑ «θα θυμούνται» πώς τις αντιμετώπισαν -- επανέλαβε χθες αυτή την τελευταία φράση, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού του συμβουλίου.
Η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Ιαπωνία δήλωσαν έτοιμες, σε κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα τη 19η Μαρτίου, να «συνεισφέρουν» σε «προσήκουσες προσπάθειες» για να καταστεί ασφαλής «η διέλευση του στενού» του Χορμούζ, από όπου περνά υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Ταυτόχρονα, οι χώρες αυτές απέκλεισαν οποιαδήποτε απευθείας εμπλοκή τους στον πόλεμο. Το κείμενο προσυπέγραψαν αφού δημοσιοποιήθηκε άλλες 27 κυβερνήσεις.
Η κίνηση στο στενό έχει παραλύσει, απογειώνοντας τις τιμές της ενέργειας σε διεθνές επίπεδο.
Στην τοποθέτησή του στο Μαϊάμι χθες, με κοινό αποτελούμενο ιδίως από επικεφαλής επιχειρήσεων και επενδυτές που συμμετείχαν στην εκδήλωση FII Priority, ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε εξάλλου για ακόμη μια φορά ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, ο οποίος μπαίνει στην πέμπτη εβδομάδα του, πάει καλά.
Άνδρας περίπου εξήντα χρόνων σκοτώθηκε την Παρασκευή στο Ισραήλ, σύμφωνα με υπηρεσία άμεσης βοήθειας, αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από το Ιράν.
Ο θάνατος του άνδρα -στο Τελ Αβίβ- ανακοινώθηκε από το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου), που αναφέρθηκε επίσης σε άλλους δυο τραυματίες σε περιοχή «του κεντρικού Ισραήλ».
Οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από ισραηλινά ΜΜΕ εικονίζει ομάδα διασωστών να επεμβαίνει έπειτα από πλήγμα πυραύλου.
Λίγο νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει μέσω Telegram ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από το Ισραήλ διαβεβαιώνοντας ότι στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας «επιχειρούσαν για την αναχαίτιση της απειλής».
Ανέφερε κατόπιν ότι ομάδες έρευνας και διάσωσης επιχειρούσαν σε περιοχές όπου αναφέρθηκαν πλήγματα στο κεντρικό τμήμα της χώρας.
Ακούστηκαν σειρήνες στην Ιερουσαλήμ και εκρήξεις στην Ιεριχώ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Εικόνες που μοιράστηκε αυτόπτης μάρτυρας με το AFP δείχνουν πυραύλους πάνω από την Ιερουσαλήμ.
Νωρίτερα χθες το βράδυ η Τεχεράνη απείλησε ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα εναντίον του Ισραήλ μετά τις ισραηλινοαμερικανικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον δυο πυρηνικών εγκαταστάσεων και δυο μεγάλων σιδηρουργείων στην Ισλαμική Δημοκρατία.