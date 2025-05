Οι ΗΠΑ διαψεύδουν την Χαμάς: «Δεν αποδέχτηκε την πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα – Απαράδεκτη η στάση της»

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, παρουσίασε στο Ισραήλ και στην Χαμάς μια νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός στην Λωρίδα της Γάζας, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων και την απελευθέρωση μερικών ζωντανών ομήρων του Ισραήλ.

Νωρίτερα σήμερα (26.05.2025), παλαιστινιακή πηγή υποστήριξε πως η Χαμάς αποδέχθηκε την πρόταση των ΗΠΑ, που προβλέπει «απελευθέρωση 10 ζωντανών Ισραηλινών ομήρων, εκεχειρία διάρκειας 70 ημερών, μερική αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας (και) απελευθέρωση ενός αριθμού Παλαιστινίων κρατουμένων».

Ωστόσο, ο ίδιος ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, που μάλιστα εργάστηκε για την συγκεκριμένη πρόταση κατάπαυση του πυρός, διέψευσε την Χαμάς, λέγοντας πως ουδέποτε η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση αποδέχθηκε το σχέδιο του για εκεχειρία.

Μάλιστα, ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» και «απογοητευτική» την στάση της Χαμάς, όπως μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο ενημέρωσης Axios.

BREAKING: White House envoy @SteveWitkoff rejects Hamas’ claim that the group has agreed to his proposal for a hostage and ceasefire deal and tells me: “What I have seen from Hamas is disappointing and completely unacceptable”