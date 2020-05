Η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ έχει προκαλέσει χάος στις ΗΠΑ με χιλιάδες διαδηλωτές να βρίσκονται στους δρόμους ζητώντας δικαιοσύνη και τα επεισόδια να είναι καθημερινά και όλο και πιο σκληρά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του ρίχνει και πάλι λάδι στη φωτιά και τα βάζει με το κίνημα ANTIFA, για το οποίο δήλωσε πως θα το βάλει στη λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα κηρύξουν το ANTIFA τρομοκρατική οργάνωση», ανακοίνωσε με tweet ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιρρίπτει στο κίνημα αυτό και άλλους «ριζοσπάστες εξτρεμιστές» τις ταραχές που ξεσπούν κατά την διάρκεια ειρηνικών διαδηλώσεων για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από λευκούς αστυνομικούς.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.