Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν 15 στόχους των Χούθι στην Υεμένη

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν 15 στόχους των Χούθι στην Υεμένη. Λίγες νωρίτερα οι φιλοϊρανοί αντάρτες είχαν εξαπολύσει νέες επιθέσεις σε φορτηγά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής (04.10.2024) ότι βομβάρδισε 15 στόχους των Χούθι στην Υεμένη.

Η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι οι στόχοι συνδέονταν με τις «στρατιωτικές δυνατότητες» των Χούθι.

Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται εάν επρόκειτο για ραντάρ, εκτοξευτήρες πυραύλων ή βάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η επιχείρηση έγινε γύρω στις 17.00 (ώρα Ελλάδας).

U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted strikes on 15 Houthi targets in Iranian-backed Houthi-controlled areas of Yemen today at about 5 p.m. (Sanaa time). These targets included Houthi offensive military capabilities. These actions were taken to protect freedom of… pic.twitter.com/w8dC2lacpP