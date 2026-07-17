Πρίγκιπας Χάρι: Εμφάνιση – έκπληξη στο κόκκινο χαλί του TIME, χωρίς τη Μέγκαν Μαρκλ

Εμφάνιση-έκπληξη στην εκδήλωση του περιοδικού TIME για τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον αθλητισμό, έκανε ο πρίγκιπας Χάρι αλλά χωρίς την Μέγκαν Μαρκλ.

Κατά την παρουσία του στο κόκκινο χαλί, ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος δεν συνοδευόταν από τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ, είπε χαριτολογώντας στους φωτογράφους της εκδήλωσης ότι ήταν οι «πιο ευγενικοί» που είχε συναντήσει ποτέ.

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Η νέα δημόσια εμφάνισή του έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά το ταξίδι του Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου συναντήθηκε με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα, στο Highgrove House, στην εξοχική κατοικία του μονάρχη στο Γκλόστερσαϊρ. Στη συνάντηση ήταν επίσης η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους, ο 7χρονος πρίγκιπας Άρτσι και η 5χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης της Πέμπτης (16.07.2026), το περιοδικό TIME τίμησε τον Χάρι για το έργο του στους Αγώνες Invictus, έναν διεθνή θεσμό που στοχεύει στην αποκατάσταση και την επανένταξη τραυματιών, ασθενών και βετεράνων των ενόπλων δυνάμεων μέσω του αθλητισμού.

Έχοντας υπηρετήσει επί μία δεκαετία στον βρετανικό στρατό, ο Χάρι εμπνεύστηκε τη δημιουργία του θεσμού το 2013, όταν παρακολούθησε από κοντά τα Warrior Games στις ΗΠΑ.

Οι πρώτοι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο το 2014 και στη συνέχεια φιλοξενήθηκαν στο Ορλάντο (2016), στο Τορόντο (2017), στο Σίδνεϊ (2018), στη Χάγη το 2022 (λόγω πανδημίας), στο Ντίσελντορφ (2023) και στο Βανκούβερ-Γουίστλερ (2025). Σύμφωνα με το People, η διοργάνωση του 2027 θα διεξαχθεί στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας.