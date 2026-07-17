ΗΠΑ: Σκύλος ενεργοποίησε φρυγανιέρα κι έκαψε το σπίτι – Νεκρά τρία κατοικίδια και ζημιές 175.000 ευρώ

Κάμερα σπιτιού στο Μέριλαντ των ΗΠΑ κατέγραψε σκύλο να βάζει φωτιά αφού ενεργοποίησε τη φρυγανιέρα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους άλλα τρία κατοικίδια και να προκληθούν ζημιές ύψους περίπου 175.000 ευρώ

Σύμφωνα με το CBS, το βίντεο δείχνει τον σκύλο – με το όνομα Μπο – στην κουζίνα του σπιτιού στις ΗΠΑ να σκαρφαλώνει στον πάγκο της κουζίνας και στη συνέχεια να ανάβει τη συσκευή.

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Οι πυροσβέστες δήλωσαν ότι το βίντεο βοήθησε να διαπιστωθεί ότι ο σκύλος ενεργοποίησε τη φρυγανιέρα, η οποία έβαλε φωτιά σε εύφλεκτα υλικά που βρίσκονταν κοντά.

Ο Μπο επέζησε της πυρκαγιάς αφού διασώθηκε από γείτονες μαζί με έναν άλλο σκύλο. Ωστόσο, ένα τρίτο κουτάβι και δύο γάτες έχασαν τη ζωή τους.

Οι πυροσβέστες ανέφεραν ότι το σπίτι υπέστη μεγάλες ζημιές από τη φωτιά. Οι αρχές ανέφεραν ότι η εκτιμώμενη ζημιά για το σπίτι ανέρχεται σε 150.000 δολάρια, ενώ για τα αντικείμενα που βρίσκονταν στο εσωτερικό της σε 50.000 δολάρια.

Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού δεν ήταν στο σπίτι όταν ξέσπασε η φωτιά.