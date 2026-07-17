Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

ΗΠΑ: Σκύλος ενεργοποίησε φρυγανιέρα κι έκαψε το σπίτι – Νεκρά τρία κατοικίδια και ζημιές 175.000 ευρώ

Βίντεο δείχνει τον σκύλο στην κουζίνα του σπιτιού να σκαρφαλώνει στον πάγκο της κουζίνας και στη συνέχεια να ανάβει τη συσκευή
Σκύλος έβαλε φωτιά σε σπίτι στις ΗΠΑ
Σκύλος έβαλε φωτιά σε σπίτι στις ΗΠΑ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Κάμερα σπιτιού στο Μέριλαντ των ΗΠΑ κατέγραψε σκύλο να βάζει φωτιά αφού ενεργοποίησε τη φρυγανιέρα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους άλλα τρία κατοικίδια και να προκληθούν ζημιές ύψους περίπου 175.000 ευρώ

Σύμφωνα με το CBS, το βίντεο δείχνει τον σκύλο – με το όνομα Μπο – στην κουζίνα του σπιτιού στις ΗΠΑ να σκαρφαλώνει στον πάγκο της κουζίνας και στη συνέχεια να ανάβει τη συσκευή.

Οι πυροσβέστες δήλωσαν ότι το βίντεο βοήθησε να διαπιστωθεί ότι ο σκύλος ενεργοποίησε τη φρυγανιέρα, η οποία έβαλε φωτιά σε εύφλεκτα υλικά που βρίσκονταν κοντά.

Ο Μπο επέζησε της πυρκαγιάς αφού διασώθηκε από γείτονες μαζί με έναν άλλο σκύλο. Ωστόσο, ένα τρίτο κουτάβι και δύο γάτες έχασαν τη ζωή τους.

Οι πυροσβέστες ανέφεραν ότι το σπίτι υπέστη μεγάλες ζημιές από τη φωτιά. Οι αρχές ανέφεραν ότι η εκτιμώμενη ζημιά για το σπίτι ανέρχεται σε 150.000 δολάρια, ενώ για τα αντικείμενα που βρίσκονταν στο εσωτερικό της σε 50.000 δολάρια.

Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού δεν ήταν στο σπίτι όταν ξέσπασε η φωτιά. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
347
140
85
72
71
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo