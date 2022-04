Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ψήφισε να ανασταλεί η ιδιότητα του μέλους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Ρωσία.

Η πρόταση που υπέβαλαν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υπερψηφίστηκε από 93 χώρες, καταψηφίστηκε από 24, ενώ απείχαν 58.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για να ανασταλεί η συμμετοχή της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, χρειαζόταν πλειοψηφία δύο τρίτων των χωρών που θα ψήφιζαν υπέρ ή κατά κατά στην ψηφοφορία στην οποία κλήθηκαν τα 193 μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποχές δεν υπολογίζονται.

🔴 The United Nations General Assembly voted to suspend Russia from the Geneva-based Human Rights Council on Thursday with the US-led push garnering 93 votes in favor, while 24 countries voted no and 58 countries abstained. https://t.co/FqwbYd61c5

Μόλις έγινε γνωστή η απόφαση, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, έγραψε στο Twitter:

«Τα δικαιώματα της Ρωσίας από την συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ μόλις ανακλήθηκαν. Οι Εγκληματίες πολέμου δεν έχουν θέση στα όργανα των Ηνωμένων Εθνών που έχουν ως σκοπό την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαι ευγνώμων σε όλες τις χώρες μέλη που υποστήριξαν την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και επέλεξαν την σωστή πλευρά της Ιστορίας».

Russia’s rights of membership in the UN Human Rights Council has just been suspended. War criminals have no place in UN bodies aimed at protecting human rights. Grateful to all member states which supported the relevant UNGA resolution and chose the right side of history.