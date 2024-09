ΟΗΕ: Ο πρόεδρος της Αϊτής ήπιε νερό από την κανάτα και έγινε viral

Εστιάζοντας στον λόγο του μπροστά σε σημαντικούς ηγέτες του κόσμου, ο αφηρημένος μεταβατικός πρόεδρος της Αϊτής υπέπεσε σε μια αστεία γκάφα, σκορπίζοντας χαμόγελα σε όποιον παρακολουθούσε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, που έγινε viral, o Edgard Leblanc Fils, ο μεταβατικός πρόεδρος της Αϊτής, θέλησε να πιει λίγο νερό κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στον ΟΗΕ.

Ωστόσο, δεν πρόσεξε και αντί να πάρει το ποτήρι του και να πιει μια γουλιά νερό, άρπαξε όλη την κανάτα. Μάλιστα, το κατάλαβε όταν ήδη είχε πλησιάσει την κανάτα στα χείλη του με αποτέλεσμα να την τραβήξει κάπως απότομα και το νερό να πέσει στο κοστούμι του.

Ο ίδιος προσπάθησε να καθαριστεί με τα χέρια του αλλά μάταια.

Top Haitian politician Edgard Leblanc Fils clumsily drinks from pitcher during speech to UN.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/iA6cHtQy3V