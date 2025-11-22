Κόσμος

Ολλανδία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν εξαιτίας της παρουσίας drones

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ ΜΠΕ
Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ ΜΠΕ

Drones εμφανίστηκαν για ακόμα μία φορά το τελευταίο 24ωρο στον εναέριο χώρο της Ολλανδίας και συγκεκριμένα στο Αϊντχόφεν, σήμερα το βράδυ (22/11/2025), με αποτέλεσμα να σταματήσει η λειτουργία του αεροδρομίου του.

Τα drones εθεάθησαν πολύ κοντά στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν, γι’ αυτό και η αρμόδια υπηρεσία αποφάσισε να κλείσει το αεροδρόμιο.

Το αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν στεγάζει επίσης και αεροπορική βάση, γι’ αυτό η επιβατική αλλά και η στρατιωτική εναέρια κυκλοφορία έχουν ανασταλεί.

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Αϊντχόφεν επιβεβαίωσε ότι δεν αναχωρούν ή προσγειώνονται πτήσεις στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του αεροδρομίου, τα αεροπλάνα που είχαν προγραμματιστεί να προσγειωθούν στο Αϊντχόφεν εκτρέπονται προς Βρυξέλλες, Ρότερνταμ και Βέετσε (Γερμανία). Μια πτήση από το Αϊντχόφεν προς το Πόρτο έχει επίσης καθυστερήσει.

Την πτήση πολλαπλών drones, όπως ο ίδιος σημείωσε, επιβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας, Ruben Brekelmans, με ανάρτησή του στο X.

Η έρευνα συνεχίζεται και θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
214
189
142
96
89
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί βουλευτές εναντιώνονται στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: «Όχι άλλες παραχωρήσεις στον Πούτιν»
«Η Ουκρανία δεν πρέπει να αναγκασθεί να παραχωρήσει τα εδάφη της σε έναν από τους πλέον απροκάλυπτους εγκληματίες πολέμου στον κόσμο, τον Βλαντίμιρ Πούτιν»
Κογκρέσο
Ο Τραμπ αλλάζει στάση για το σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία: «Δεν είναι η τελική μου πρόταση»
Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει πως περιμένει απάντηση από το Κίεβο το αργότερο έως την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, ενώ θέλει να έχει υπογραφεί μνημόνιο ειρήνης μέχρι το τέλος της χρονιάς
Ντόναλντ Τραμπ
13
Newsit logo
Newsit logo