Ολλανδία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν εξαιτίας της παρουσίας drones

Drones εμφανίστηκαν για ακόμα μία φορά το τελευταίο 24ωρο στον εναέριο χώρο της Ολλανδίας και συγκεκριμένα στο Αϊντχόφεν, σήμερα το βράδυ (22/11/2025), με αποτέλεσμα να σταματήσει η λειτουργία του αεροδρομίου του.

Τα drones εθεάθησαν πολύ κοντά στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν, γι’ αυτό και η αρμόδια υπηρεσία αποφάσισε να κλείσει το αεροδρόμιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν στεγάζει επίσης και αεροπορική βάση, γι’ αυτό η επιβατική αλλά και η στρατιωτική εναέρια κυκλοφορία έχουν ανασταλεί.

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Αϊντχόφεν επιβεβαίωσε ότι δεν αναχωρούν ή προσγειώνονται πτήσεις στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του αεροδρομίου, τα αεροπλάνα που είχαν προγραμματιστεί να προσγειωθούν στο Αϊντχόφεν εκτρέπονται προς Βρυξέλλες, Ρότερνταμ και Βέετσε (Γερμανία). Μια πτήση από το Αϊντχόφεν προς το Πόρτο έχει επίσης καθυστερήσει.

Την πτήση πολλαπλών drones, όπως ο ίδιος σημείωσε, επιβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας, Ruben Brekelmans, με ανάρτησή του στο X.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Er zijn meerdere drones gesignaleerd bij luchthaven Eindhoven.



Het civiele en militaire vliegverkeer is daarom opgeschort. Counter-drone middelen van Defensie staan paraat om in te grijpen. Ook politie en KMar zijn ter plaatse.



Nader onderzoek loopt en waar nodig treden we op. — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) November 22, 2025

BREAKING: Air traffic at Eindhoven airport has been suspended due to multiple drone sightings, according to the Dutch defence minister.

https://t.co/BqIacbIWup



Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/SYiflmfyMR — Sky News (@SkyNews) November 22, 2025

Η έρευνα συνεχίζεται και θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα, συμπλήρωσε ο ίδιος.