Ολλανδία: Επεισόδια κατά Ισραηλινών οπαδών της Μακάμπι στο Άμστερνταμ – Δύο αεροσκάφη στέλνει ο Νετανιάχου

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν κατά πολιτών του Ισραήλ στο Άμστερνταμ τη νύχτα της Πέμπτης (7.11.2024) μετά τη λήξη του παιχνιδιού Άγιαξ – Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, ομάδες μουσουλμάνων φαίνεται να είχαν στήσει ενέδρα μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα και επιτέθηκαν στους οπαδούς της Μακάμπι από το Ισραήλ έξω από το γήπεδο στο Άμστερνταμ.

Κατά πληροφορίες τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ υπάρχουν αναφορές για επιθέσεις με μαχαίρι και συλλήψεις.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ενημερώθηκε για τις λεπτομέρειες του βίαιου περιστατικού με στόχο Ισραηλινούς πολίτες ανακοίνωσε την Παρασκευή το γραφείο του.

Israel War Live



🇳🇱🇮🇱⚡- Maccabi Tel Aviv soccer team supporters in Amsterdam, Netherlands, are being chased, robbed and stabbed by locals after the game.



🇳🇱🇮🇱⚡- Scenes from Amsterdam, Netherlands. pic.twitter.com/eNGwGQVbdZ — 🔞 SA911 (@Zulu72944051488) November 8, 2024

Έδωσε εντολή να σταλούν αμέσως δύο αεροσκάφη για να βοηθήσουν τους πολίτες να επιστρέψουν στη χώρα πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του.

Ο Νετανιάχου καλεί τον Ολλανδό πρωθυπουργό Ντικ Σουφ και τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας «να δράσουν αποφασιστικά και γρήγορα εναντίον των ταραξιών και να διασφαλίσουν την ευημερία των πολιτών μας».

⚡️BREAKING: Maccabi Tel Aviv hooligans are getting attacked right now in the Netherlands after ignoring the minute of silence for Valencia victims and singing racist chants about extermination of Arabs.



Dutch Moroccans are making them aware that this isn’t Israel. pic.twitter.com/LKJEkgHgLu — Suppressed News. (@SuppressedNws) November 8, 2024

Την ίδια ώρα, ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον καταγγέλλει τις βιαιοπραγίες ως «πογκρόμ». «Αυτά είναι τα αληθινά πρόσωπα των υποστηρικτών της ριζοσπαστικής τρομοκρατίας που πολεμάμε. Ο δυτικός κόσμος πρέπει να ξυπνήσει τώρα!!!», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ.

⚠️ Graphic videos ⚠️



Hundreds of fans of the @MaccabiTLVFC soccer team were ambushed and attacked in Amsterdam tonight as they left the stadium following a game against @AFCAjax.



The mob who targeted these innocent Israelis has proudly shared their violent acts on social media.… pic.twitter.com/R3vRAIKrIG — Embassy of Israel to the USA (@IsraelinUSA) November 8, 2024

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ σημείωσε ότι 10 άτομα τραυματίστηκαν στις επιθέσεις, ενώ τονίζεται πως μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουν πόσο σοβαρά είναι τραυματίες.

Αναφέρει επίσης ότι δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει με τους Ισραηλινούς που δέχτηκαν την επίθεση και συμβουλεύει όσους πολίτες του Ισραήλ βρίσκονται στο Άμστερνταμ να μην εγκαταλείψουν τα ξενοδοχεία τους.